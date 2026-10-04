Βrunch στο σπίτι; 16 λαχταριστές ιδέες για πρωινό και brunch
Βrunch στο σπίτι; 16 λαχταριστές ιδέες για πρωινό και brunch
Επιλέξτε ανάμεσα σε αλμυρές και γλυκές συνταγές και βρείτε την αγαπημένη σας
Αν ψάχνετε ιδέες για ένα νόστιμο και χορταστικό πρωινό ή ένα ξεχωριστό brunch στο σπίτι, συγκεντρώσαμε συνταγές για κάθε γούστο. Από αλμυρά bagels, αφράτες ομελέτες και φριτάτες μέχρι cinnamon rolls, banoffee σε κρουασάν και banana bread, αυτές οι προτάσεις θα δώσουν γεύση και ποικιλία στο ξεκίνημα της ημέρας. Επιλέξτε ανάμεσα σε αλμυρές και γλυκές συνταγές και βρείτε την αγαπημένη σας για το πρωινό, το brunch ή ένα απολαυστικό σνακ.
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