Βrunch στο σπίτι; 16 λαχταριστές ιδέες για πρωινό και brunch

Αν ψάχνετε ιδέες για ένα νόστιμο και χορταστικό πρωινό ή ένα ξεχωριστό brunch στο σπίτι, συγκεντρώσαμε συνταγές για κάθε γούστο. Από αλμυρά bagels, αφράτες ομελέτες και φριτάτες μέχρι cinnamon rolls, banoffee σε κρουασάν και banana bread, αυτές οι προτάσεις θα δώσουν γεύση και ποικιλία στο ξεκίνημα της ημέρας. Επιλέξτε ανάμεσα σε αλμυρές και γλυκές συνταγές και βρείτε την αγαπημένη σας για το πρωινό, το brunch ή ένα απολαυστικό σνακ.



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