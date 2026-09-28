Το παιδικό σνακ που γίνεται καθημερινή συνήθεια

Για τον γονιό, όμως, η επιλογή δεν αφορά μόνο τη γεύση. Σημασία έχει τι περιέχει ένα προϊόν, από τι παράγεται και ποιο όνομα βρίσκεται πίσω από αυτό. Για το παιδί, τα πράγματα είναι πιο απλά: αγαπημένες γεύσεις, παιχνίδι και κάτι που θα χαρεί πραγματικά να φάει.Κάπου ανάμεσα στις δύο αυτές απαιτήσεις βρίσκεται η φιλοσοφία των ΜΕΒΓΑΛ Maniacs: παιδικές γαλακτοκομικές επιλογές που συνδυάζουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ΜΕΒΓΑΛ στο γάλα με γεύσεις, χαρακτήρες και μικρές εκπλήξεις που μιλούν στη γλώσσα των παιδιών.