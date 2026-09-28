Το παιδικό σνακ που γίνεται καθημερινή συνήθεια
CANTINA

Το παιδικό σνακ που γίνεται καθημερινή συνήθεια

Υπάρχουν μέσα στην ημέρα των παιδιών μικρές στιγμές που έχουν τη δική τους σημασία: πριν από το σχολείο, μετά τα μαθήματα ή σε ένα διάλειμμα από το παιχνίδι. Και σε καθεμία από αυτές, ένα μικρό σνακ μπορεί να γίνει αφορμή για λίγη απόλαυση

Το παιδικό σνακ που γίνεται καθημερινή συνήθεια
Για τον γονιό, όμως, η επιλογή δεν αφορά μόνο τη γεύση. Σημασία έχει τι περιέχει ένα προϊόν, από τι παράγεται και ποιο όνομα βρίσκεται πίσω από αυτό. Για το παιδί, τα πράγματα είναι πιο απλά: αγαπημένες γεύσεις, παιχνίδι και κάτι που θα χαρεί πραγματικά να φάει.

Όταν ο γονιός λέει «ναι» και το παιδί «το θέλω!»

Κάπου ανάμεσα στις δύο αυτές απαιτήσεις βρίσκεται η φιλοσοφία των ΜΕΒΓΑΛ Maniacs: παιδικές γαλακτοκομικές επιλογές που συνδυάζουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ΜΕΒΓΑΛ στο γάλα με γεύσεις, χαρακτήρες και μικρές εκπλήξεις που μιλούν στη γλώσσα των παιδιών.

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