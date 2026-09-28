Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (28/9/2026)

Ξεκινάμε με μια πολίτικη σαλάτα με σταφίδες και ελιές Καλαμών και συνεχίζουμε με ζυμαρικά με κόκκινες φακές και λιαστή ντομάτα, ένα εύκολο και χορταστικό πιάτο για το καθημερινό τραπέζι. Για το τέλος, αξιοποιούμε τα μήλα της εποχής σε μια ανοιχτή μηλόπιτα με πλούσιο σιρόπι καραμέλας.