Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (28/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (28/9/2026)
Το μενού της Δευτέρας θέλει εύκολες και νόστιμες λύσεις, που δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα, αλλά είναι χορταστικές
Ξεκινάμε με μια πολίτικη σαλάτα με σταφίδες και ελιές Καλαμών και συνεχίζουμε με ζυμαρικά με κόκκινες φακές και λιαστή ντομάτα, ένα εύκολο και χορταστικό πιάτο για το καθημερινό τραπέζι. Για το τέλος, αξιοποιούμε τα μήλα της εποχής σε μια ανοιχτή μηλόπιτα με πλούσιο σιρόπι καραμέλας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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