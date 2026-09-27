Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (27/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (27/9/2026)
Το μενού της Κυριακής δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε περισσότερο χρόνο στην κουζίνα και να ετοιμάσουμε ένα τραπέζι, χωρίς βιασύνη
Και καθώς ο Σεπτέμβριος φτάνει στο τέλος του, οι γεύσεις αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν, με τα τελευταία καλοκαιρινά υλικά να συναντούν εκείνα του φθινοπώρου.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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