Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (27/9/2026)

Και καθώς ο Σεπτέμβριος φτάνει στο τέλος του, οι γεύσεις αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν, με τα τελευταία καλοκαιρινά υλικά να συναντούν εκείνα του φθινοπώρου.