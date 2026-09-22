Φτιάχνουμε μωσαϊκό σε 3 εκδοχές – Κλασικό, με ξηρούς καρπούς και χωρίς ζάχαρη

Το μωσαϊκό είναι κάτι περισσότερο από ένα γλυκό, είναι ανάμνηση από τα παιδικά μας χρόνια. Παραδοσιακό γλυκό και αγαπημένο, πρωταγωνιστούσε στα κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια, γεμίζοντας όχι μόνο το τραπέζι, αλλά και τις καρδιές μας.