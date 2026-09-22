Φτιάχνουμε μωσαϊκό σε 3 εκδοχές – Κλασικό, με ξηρούς καρπούς και χωρίς ζάχαρη
CANTINA
Μωσαϊκό

Φτιάχνουμε μωσαϊκό σε 3 εκδοχές – Κλασικό, με ξηρούς καρπούς και χωρίς ζάχαρη

Το αγαπημένο μωσαϊκό γνωστό και ως κορμός σοκολάτας σε 3 εκδοχές, για να διαλέξουμε αυτή που μας ταιριάζει

Φτιάχνουμε μωσαϊκό σε 3 εκδοχές – Κλασικό, με ξηρούς καρπούς και χωρίς ζάχαρη
Το μωσαϊκό είναι κάτι περισσότερο από ένα γλυκό, είναι ανάμνηση από τα παιδικά μας χρόνια. Παραδοσιακό γλυκό και αγαπημένο, πρωταγωνιστούσε στα κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια, γεμίζοντας όχι μόνο το τραπέζι, αλλά και τις καρδιές μας.

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