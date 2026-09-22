Δεν έχετε χρόνο για μαγείρεμα; 14 γρήγορες συνταγές με κρέας ή αυγά
Δεν έχετε χρόνο για μαγείρεμα; 14 γρήγορες συνταγές με κρέας ή αυγά
Από μια ομελέτα ή ένα σφουγγάτο μέχρι μια γρήγορη τηγανιά, μπιφτέκια ή μια μπριζόλα, υπάρχουν επιλογές που δεν απαιτούν να περάσουμε ώρες στην κουζίνα
Όταν ο χρόνος για μαγείρεμα είναι περιορισμένος, το κρέας και τα αυγά είναι δύο υλικά που μπορούν να μας δώσουν πολλές διαφορετικές λύσεις για το καθημερινό τραπέζι. Συγκεντρώσαμε εύκολες συνταγές που χρειάζονται έως 30 λεπτά να ετοιμαστούν, για τις ημέρες που θέλουμε ένα γρήγορο και νόστιμο γεύμα με πρωτεΐνη.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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