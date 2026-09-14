20 γλυκά (νηστίσιμα και μη) για τον Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν

Αν θέλετε ένα μικρό κέρασμα για το σπίτι ή το γραφείο, περιμένετε καλεσμένους ή απλώς σκοπεύετε να κάνετε μια γλυκιά έκπληξη σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε γούστο.





Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr Από κλασικά σιροπιαστά μέχρι τούρτες, σοκολατένιες δημιουργίες και γλυκά ψυγείου, μια νόστιμη συνταγή μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, 20 ιδέες για γλυκά, εκ των οποίων τα 10 είναι νηστίσιμα, που μπορείτε να ετοιμάσετε για τη σημερινή γιορτή. Εύκολες ή πιο εντυπωσιακές, κλασικές ή πρωτότυπες, οι προτάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό γλυκό για το φετινό κέρασμα και να κάνετε την ημέρα ξεχωριστή.