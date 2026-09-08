«Το fine dining πέθανε»: Ο Bruno Verjus κλείνει το Table στο Παρίσι και εξηγεί γιατί

Ο Bruno Verjus ανακοίνωσε ότι λίγο πριν από το τέλος της χρονιάς, στις 22 Δεκεμβρίου 2026, το Table θα σερβίρει για τελευταία φορά. «Το fine dining πέθανε» δήλωσε χωρίς περιστροφές, αλλά και χωρίς έπαρση.

Το Table είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εστιατόρια του Παρισιού και ο Bruno Verjus, που έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, δεν είναι ένας συνηθισμένος σεφ.

Το εστιατόριό του έχει δύο αστέρια Michelin, το 2024 έφτασε στην τρίτη θέση της λίστας The World's 50 Best Restaurants και το 2025 διατήρησε τη θέση στην δεκάδα, φτάνοντας στην όγδοη θέση. Το μενού περιλαμβάνει περίπου 10 έως 14 πιάτα, κοστίζει 480 ευρώ ανά άτομο και ένα γεύμα διαρκεί τουλάχιστον δυόμισι ώρες, ενώ το wine pairing κοστίζει επιπλέον 300 ευρώ. Το Table κλείνει μετά από 13 χρόνια λειτουργίας.



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