Η γεύση που συνοδεύει τα αγαπημένα φαγητά του καλοκαιριού

Λίγες στιγμές μοιάζουν τόσο ελληνικές όσο το τραπέζι που στήνεται μετά τη θάλασσα, με το αλάτι ακόμη στο δέρμα. Στο τραπέζι μάς περιμένουν γεμιστά που μόλις βγήκαν από τον φούρνο, μια χωριάτικη σαλάτα με ώριμες ντομάτες, ψωμί, ελαιόλαδο και ένα μεγάλο κομμάτι φέτα. Είναι από εκείνα τα γεύματα που δεν χρειάζονται τίποτα περίπλοκο για να μείνουν αξέχαστα. Μόνο αγαπημένους ανθρώπους και καλές πρώτες ύλες γύρω από το ίδιο τραπέζι.