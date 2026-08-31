Η γεύση που συνοδεύει τα αγαπημένα φαγητά του καλοκαιριού
Η γεύση που συνοδεύει τα αγαπημένα φαγητά του καλοκαιριού
Η Φέτα ΜΕΒΓΑΛ αποτελεί μια ιδανική επιλογή για να συνοδέψουμε και το καθημερινό μας φαγητό, χωρίς να περιοριστούμε σε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό
Λίγες στιγμές μοιάζουν τόσο ελληνικές όσο το τραπέζι που στήνεται μετά τη θάλασσα, με το αλάτι ακόμη στο δέρμα. Στο τραπέζι μάς περιμένουν γεμιστά που μόλις βγήκαν από τον φούρνο, μια χωριάτικη σαλάτα με ώριμες ντομάτες, ψωμί, ελαιόλαδο και ένα μεγάλο κομμάτι φέτα. Είναι από εκείνα τα γεύματα που δεν χρειάζονται τίποτα περίπλοκο για να μείνουν αξέχαστα. Μόνο αγαπημένους ανθρώπους και καλές πρώτες ύλες γύρω από το ίδιο τραπέζι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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