Γιατί η σαντιγί φουσκώνει και «κόβει» αν τη χτυπήσουμε πολύ
Γιατί η σαντιγί φουσκώνει και «κόβει» αν τη χτυπήσουμε πολύ
Όλα όσα συμβαίνουν στον αέρα, στο λίπος και στις πρωτεΐνες όταν χτυπάμε την κρέμα γάλακτος για να γίνει σαντιγί
«Χτυπώντας» την κρέμα γάλακτος, αρχίζει στο μπολ να συμβαίνει κάτι σχεδόν παράδοξο. Μέσα σε λίγα λεπτά η κρέμα αποκτά πολύ μεγαλύτερο όγκο, στέκεται στο σύρμα και σχηματίζει κορυφές που διατηρούν το σχήμα τους: τη γνωστή σε όλας μας σαντιγί. Δεν έχει προστεθεί κάποιο στερεό υλικό που να δικαιολογεί αυτή την αλλαγή. Έχει προστεθεί, όμως, αέρας και κυρίως έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λίπος, πρωτεΐνες, νερό και αέρας οργανώνονται μεταξύ τους. Συγκεντρώσαμε όλα όσα συμβαίνουν στον αέρα, στο λίπος και στις πρωτεΐνες όταν χτυπάμε την κρέμα γάλακτος για να γίνει σαντιγί, καθώς και τι συμβαίνει αν τη χτυπήσουμε πολύ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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