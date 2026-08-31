Η επιστήμη πίσω από τα τέλεια λυχναράκια

Παλαιότερα, τα λυχναράκια ετοιμάζονταν κυρίως το Πάσχα, συχνά το Μεγάλο Σάββατο, σήμερα η σύγχρονη γαστρονομία τα θέλει να φτιάχνονται όλο τον χρόνο, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Η σύνδεσή τους με το λυχνάρι έχει συμβολική διάσταση, με το μικρό φωτιστικό σώμα να γίνεται σχήμα ζύμης, ενώ το «φως» να περνά στη γιορτινή αφήγηση του τραπεζιού.Στην παραδοσιακή ηρακλειώτικη εκδοχή η ζύμη ξεκινά με γιαούρτι, αυγό, χυμό πορτοκαλιού, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μπέικιν πάουντερ.