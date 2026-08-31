Η επιστήμη πίσω από τα τέλεια λυχναράκια
Η επιστήμη πίσω από τα τέλεια λυχναράκια
Η κλασική εκδοχή βασίζεται στη γλυκιά φρέσκια μυζήθρα και σε μια μαλακή ζύμη που αγκαλιάζει τη γέμιση αφήνοντάς την ανοιχτή στο κέντρο
Παλαιότερα, τα λυχναράκια ετοιμάζονταν κυρίως το Πάσχα, συχνά το Μεγάλο Σάββατο, σήμερα η σύγχρονη γαστρονομία τα θέλει να φτιάχνονται όλο τον χρόνο, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Η σύνδεσή τους με το λυχνάρι έχει συμβολική διάσταση, με το μικρό φωτιστικό σώμα να γίνεται σχήμα ζύμης, ενώ το «φως» να περνά στη γιορτινή αφήγηση του τραπεζιού.
Στην παραδοσιακή ηρακλειώτικη εκδοχή η ζύμη ξεκινά με γιαούρτι, αυγό, χυμό πορτοκαλιού, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μπέικιν πάουντερ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Στην παραδοσιακή ηρακλειώτικη εκδοχή η ζύμη ξεκινά με γιαούρτι, αυγό, χυμό πορτοκαλιού, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μπέικιν πάουντερ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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