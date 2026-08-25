Κρέας στην κατάψυξη: Το λάθος που κάνουμε και πώς πρέπει να το μαγειρεύουμε
Κρέας στην κατάψυξη: Το λάθος που κάνουμε και πώς πρέπει να το μαγειρεύουμε
Τα υπέρ και τα κατά της κατάψυξης κρεάτων και η σωστή διαδικασία κατάψυξης, απόψυξης και μαγειρέματος των κατεψυγμένων κρεατικών.
Πολλοί αγοράζουν φρέσκα κρεατικά και τα βάζουν στη κατάψυξη για να τα μαγειρέψουν κάποια άλλη στιγμή, πρακτική που σε γενικές γραμμές δε με βρίσκει σύμφωνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν ο κόσμος γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατάψυξης κρεάτων όπως και τη δεοντολογικά σωστή διαδικασία κατάψυξης, απόψυξης και μαγειρέματος των κατεψυγμένων κρεατικών.
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