Καλοκαιρινές βραδιές με θέα την Ακρόπολη στο Acropolis Secret Restaurant
Καλοκαιρινές βραδιές με θέα την Ακρόπολη στο Acropolis Secret Restaurant
Tο Acropolis Secret Restaurant, στην κορυφή του Divani Palace Acropolis, αποτελεί μία από εκείνες τις διευθύνσεις που συνδυάζουν την ανεμπόδιστη θέα στον Ιερό Βράχο με μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μείνει κανείς στην Αθήνα τον Αύγουστο. Οι πιο αργοί ρυθμοί, οι βόλτες όταν πέφτει η θερμοκρασία, οι ταράτσες που γεμίζουν κόσμο και η φωτισμένη Ακρόπολη, που εξακολουθεί να κλέβει την παράσταση ακόμη και για όσους τη βλέπουν καθημερινά. Είναι η ώρα που η πόλη δείχνει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της και το δείπνο αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στις καλοκαιρινές εξόδους.
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Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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