Καλοκαιρινές βραδιές με θέα την Ακρόπολη στο Acropolis Secret Restaurant

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μείνει κανείς στην Αθήνα τον Αύγουστο. Οι πιο αργοί ρυθμοί, οι βόλτες όταν πέφτει η θερμοκρασία, οι ταράτσες που γεμίζουν κόσμο και η φωτισμένη Ακρόπολη, που εξακολουθεί να κλέβει την παράσταση ακόμη και για όσους τη βλέπουν καθημερινά. Είναι η ώρα που η πόλη δείχνει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της και το δείπνο αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στις καλοκαιρινές εξόδους.