Καλοκαιρινές βραδιές με θέα την Ακρόπολη στο Acropolis Secret Restaurant
CANTINA

Καλοκαιρινές βραδιές με θέα την Ακρόπολη στο Acropolis Secret Restaurant

Tο Acropolis Secret Restaurant, στην κορυφή του Divani Palace Acropolis, αποτελεί μία από εκείνες τις διευθύνσεις που συνδυάζουν την ανεμπόδιστη θέα στον Ιερό Βράχο με μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία

Καλοκαιρινές βραδιές με θέα την Ακρόπολη στο Acropolis Secret Restaurant
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μείνει κανείς στην Αθήνα τον Αύγουστο. Οι πιο αργοί ρυθμοί, οι βόλτες όταν πέφτει η θερμοκρασία, οι ταράτσες που γεμίζουν κόσμο και η φωτισμένη Ακρόπολη, που εξακολουθεί να κλέβει την παράσταση ακόμη και για όσους τη βλέπουν καθημερινά. Είναι η ώρα που η πόλη δείχνει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της και το δείπνο αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στις καλοκαιρινές εξόδους.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης