Natsu Matsuri: Καλοκαιρινή βραδιά με άρωμα Ιαπωνίας στο Ιαπωνικό Πάρκο της Αθήνας



Εμπνευσμένο από τα καλοκαιρινά φεστιβάλ που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ιαπωνία, το Natsu Matsuri αποτελεί κάθε χρόνο μια γιορτή που φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα από τη μουσική, το φαγητό και τις παραδόσεις της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Το παραδοσιακό ιαπωνικό καλοκαιρινό φεστιβάλ επέστρεψε στην Αθήνα την Τρίτη 7 Ιουλίου, μεταμορφώνοντας το Ιαπωνικό Πάρκο σε ένα πολύχρωμο σημείο συνάντησης πολιτισμών, γεύσεων και εμπειριών.Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr