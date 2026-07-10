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Natsu Matsuri: Καλοκαιρινή βραδιά με άρωμα Ιαπωνίας στο Ιαπωνικό Πάρκο της Αθήνας
CANTINA
Natsu Matsuri Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Natsu Matsuri: Καλοκαιρινή βραδιά με άρωμα Ιαπωνίας στο Ιαπωνικό Πάρκο της Αθήνας

Υπάρχουν λίγες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι που μπορούν να σε ταξιδέψουν τόσο μακριά χωρίς να φύγεις από την πόλη. Μία από αυτές ήταν το Natsu Matsuri

Natsu Matsuri: Καλοκαιρινή βραδιά με άρωμα Ιαπωνίας στο Ιαπωνικό Πάρκο της Αθήνας
Το παραδοσιακό ιαπωνικό καλοκαιρινό φεστιβάλ επέστρεψε στην Αθήνα την Τρίτη 7 Ιουλίου, μεταμορφώνοντας το Ιαπωνικό Πάρκο σε ένα πολύχρωμο σημείο συνάντησης πολιτισμών, γεύσεων και εμπειριών.

Εμπνευσμένο από τα καλοκαιρινά φεστιβάλ που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ιαπωνία, το Natsu Matsuri αποτελεί κάθε χρόνο μια γιορτή που φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα από τη μουσική, το φαγητό και τις παραδόσεις της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου. 

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