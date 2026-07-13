Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
«Ο Τραμπ δεν έχει διέξοδο, το Ιράν έχει αποθρασυνθεί»: Σφοδρή επίθεση Δημοκρατικού Γερουσιαστή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
«Ο Τραμπ δεν έχει διέξοδο, το Ιράν έχει αποθρασυνθεί»: Σφοδρή επίθεση Δημοκρατικού Γερουσιαστή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Με ανάρτησή του, ο Κρις Μέρφι υποστηρίζει ότι η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και ότι οι τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις προσεγγίζονται με παραλογισμό
Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ, Κρις Μέρφι, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και ότι οι τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις προσεγγίζονται με «παραλογισμό».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μέρφι υποστήριξε ότι ο Τραμπ «δεν έχει κανέναν δρόμο για μια συμφωνία», εκτιμώντας πως οι εξελίξεις έχουν ενισχύσει τη θέση της Τεχεράνης αντί να την αποδυναμώσουν.
«Ο Τραμπ δεν έχει διέξοδο. Το Ιράν έχει αποθρασυνθεί. Οι σκληροπυρηνικοί έχουν πλέον τον έλεγχο και είναι απίθανο να προχωρήσουν σε μια ουσιαστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα ή να εγκαταλείψουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για απόλυτη καταστροφή», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων όχι μόνο δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για διπλωματική λύση, αλλά ενισχύει τις πιο ακραίες δυνάμεις στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος.
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης και τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μέρφι υποστήριξε ότι ο Τραμπ «δεν έχει κανέναν δρόμο για μια συμφωνία», εκτιμώντας πως οι εξελίξεις έχουν ενισχύσει τη θέση της Τεχεράνης αντί να την αποδυναμώσουν.
«Ο Τραμπ δεν έχει διέξοδο. Το Ιράν έχει αποθρασυνθεί. Οι σκληροπυρηνικοί έχουν πλέον τον έλεγχο και είναι απίθανο να προχωρήσουν σε μια ουσιαστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα ή να εγκαταλείψουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για απόλυτη καταστροφή», έγραψε χαρακτηριστικά.
Predictably, full scale war has broken out again with Iran.— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) July 13, 2026
The Strait of Hormuz is closed. Gas prices are spiking again.
The bottom line? Trump has no moves to make. His spiraling incompetence has boxed America in. It's only going to get worse.
1/ Here's where things stand. https://t.co/zALlOgRHaY
Ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων όχι μόνο δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για διπλωματική λύση, αλλά ενισχύει τις πιο ακραίες δυνάμεις στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος.
Από τους πιο έντονους επικριτές της αμερικανικής πολιτικής
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης και τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.
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