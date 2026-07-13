«Ο Τραμπ δεν έχει διέξοδο, το Ιράν έχει αποθρασυνθεί»: Σφοδρή επίθεση Δημοκρατικού Γερουσιαστή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με ανάρτησή του, ο Κρις Μέρφι υποστηρίζει ότι η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και ότι οι τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις προσεγγίζονται με παραλογισμό