Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Βενεζουέλα

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι

Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι
Ο απολογισμός από τους δίδυμους, ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα, προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907.

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