Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι
Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι
Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740
Ο απολογισμός από τους δίδυμους, ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα, προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.
Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907.
Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907.
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