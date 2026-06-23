Γιάννης Δεκόλης: Οι νέοι κτηνοτρόφοι χρειάζονται συνθήκες ζωής, όχι μόνο επιδοτήσεις
CANTINA

Γιάννης Δεκόλης: Οι νέοι κτηνοτρόφοι χρειάζονται συνθήκες ζωής, όχι μόνο επιδοτήσεις

Η ομιλία του Προεδρου της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, κτηνοτρόφου Γιάννη Δεκόλη στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.

Γιάννης Δεκόλης: Οι νέοι κτηνοτρόφοι χρειάζονται συνθήκες ζωής, όχι μόνο επιδοτήσεις
Ο Γιάννης Δεκόλης, Πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η μετακινούμενη κτηνοτροφία, τη σημασία των ντόπιων φυλών και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κτηνοτρόφοι στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου της Ηπείρου, κατά την τοποθέτησή του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα.

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