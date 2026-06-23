Νανά Δαρειώτη: Ξεχωριστή τιμή η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Cantina Academy

Την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα στις εργασίες του

υπογράμμισε η Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Cantina, Νανά Δαρειώτη, καλοσωρίζοντας τον ΠτΔ και τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το

και το