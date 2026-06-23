Νανά Δαρειώτη: Ξεχωριστή τιμή η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Cantina Academy
Νανά Δαρειώτη: Ξεχωριστή τιμή η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Cantina Academy
Η ομιλία της Διευθύντριας Σύνταξης του Cantina Νανάς Δαρειώτη στο 5ο Cantina Academy, στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
Η ομιλία της Διευθύντριας Σύνταξης του Cantina Νανάς Δαρειώτη στο 5ο Cantina Academy, στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
Την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα στις εργασίες του 5ου Cantina Academy υπογράμμισε η Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Cantina, Νανά Δαρειώτη, καλοσωρίζοντας τον ΠτΔ και τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας».
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