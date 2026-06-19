5ο Cantina Academy | Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανοίξει τις εργασίες του Συνεδρίου στα Ιωάννινα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του

, που πραγματοποιείται την Τρίτη 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας»