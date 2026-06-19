5ο Cantina Academy | Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανοίξει τις εργασίες του Συνεδρίου στα Ιωάννινα
CANTINA

5ο Cantina Academy | Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανοίξει τις εργασίες του Συνεδρίου στα Ιωάννινα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 5ου Cantina Academy, που πραγματοποιείται την Τρίτη 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας»

5ο Cantina Academy | Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανοίξει τις εργασίες του Συνεδρίου στα Ιωάννινα
Η παρουσία του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας, της ενέργειας, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την Ήπειρο και την ελληνική περιφέρεια συνολικά.

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