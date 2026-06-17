Το 5ο Cantina Academy στα Ιωάννινα: Το πρόγραμμα και οι ομιλητές

5o Cantina Academy - Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής θα χτυπήσει δυνατά στα Ιωάννινα, μέσα από ένα συνέδριο αφιερωμένο στο μέλλον της τροφής και της γαστρονομίας.

Με κεντρικό θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το 5ο Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους από τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία, την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ουσία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν σημαντικές ομιλίες, να παρακολουθήσουν θεματικά πάνελ και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη νέα αγροδιατροφική στρατηγική της χώρας.

CANTINA ACADEMY 2026

Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας

Ιωάννινα | Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 | Hotel Du Lac

10:00 – 10:30 Προσέλευση – Εγγραφές

10:30 – 10:40 Εισαγωγή - Συντονισμός

Νανά Δαρειώτη, Διευθύντρια Σύνταξης Cantina

10:40 – 10:55 Χαιρετισμός

Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας

11:00 – 11:50 Επενδύσεις και εξωστρέφεια: το μέλλον της περιφέρειας

• Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

• Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς

• Μιχάλης Σαράντης, Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Σύμβουλος Διοίκησης Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ

Συντονισμός: Μπάμπης Κούτρας, Διευθυντής εφημερίδας Πρώτο Θέμα

11:50 – 12:05 Η Ευρώπη και οι artisan τυροκόμοι: η αναγνώριση και η εξέλιξη

• Carlo Piccoli, Ιδρυτής και καθηγητής στην Accademia Internazionale dell'Arte Casearia, Treviso, Ιταλία

12:05 – 12:40 Τα ΠΟΠ και ΠΓΕ τυριά της Ηπείρου: αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια

• Αλεξάνδρα Μέγα, Διευθύντρια Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων

• Δρ. Κωνσταντίνα Νικολάου, Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

• Γιώργος Κυριακόπουλος, Εισαγωγέας premium τυριών, ιδιοκτήτης τυροπωλείου Provence

Συντονισμός: Νανά Δαρειώτη, Διευθύντρια Σύνταξης Cantina

12:40 – 13:10

Διάλειμμα για καφέ & networking

13:10 – 13:45 Το στοίχημα της Ηπείρου: η δημιουργία μιας ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας

• Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος Ιωαννίνων

• Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής Α΄ Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ

• Μαρία Κεφάλα, Βουλευτής Ιωαννίνων, Νέα Δημοκρατία

Συντονισμός: Φώτης Τσιμέλας, Chief Product Officer, Πρώτο Θέμα

13:45 – 14:30 Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης

• Μαργαρίτης Σχοινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Αλέξανδρος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος Κατώγι Αβέρωφ

• Βαγγέλης Γείτονας, Παραγωγός και εξαγωγέας χελιών και πέστροφας

• Γιάννης Δεκόλης, Πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, κτηνοτρόφος

Συντονισμός: Γιώργος Ευγενίδης, Δημοσιογράφος, Πρώτο Θέμα

14:30 – 14:45 Ερωτήσεις από σπουδαστές της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων και νέους τυροκόμους προς τον υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

14:45 – 15:00 Η πράσινη ενέργεια ως πυλώνας ανάπτυξης

• Βαγγέλης Ζαχαρής, B2B Director, Protergia

• Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής Πειραιώς

Συντονισμός: Ηλένα Κρητικού, Διευθύντρια cantinamag.gr

15:00 – 15:25 Ηπειρώτικη γαστρονομία: από το προϊόν στην εμπειρία

• Ελένη Σίντου, Πρόεδρος ΕΝΟΑΒΕ, Χημικός – οινολόγος Zoinos Winery

• Θανάσης Τάσσος, Ιδιοκτήτης εστιατορίου Θαμών

Συντονισμός: Γιάννα Μπαλαφούτη, Δημοσιογράφος cantinamag.gr

15:25 – 15:30

Συμπεράσματα – Κλείσιμο

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