2 δροσιστικά και φρουτένια mocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι
2 δροσιστικά και φρουτένια mocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι
Από το ζωηρό Cherry Fresh μέχρι το εξωτικό Sunset Colada, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγα υλικά, πάγο και καλή διάθεση, για μια δροσιστική και απολαυστική εμπειρία -χωρίς αλκοόλ- στο ποτήρι.
Υπάρχουν καλοκαιρινές στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Λίγος πάγος, αγαπημένα πρόσωπα, ένα τραπέζι στο μπαλκόνι ή στην αυλή και ένα δροσερό ποτό στο χέρι αρκούν για να μας βάλουν σε mood διακοπών ακόμη και στην καρδιά της πόλης.
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