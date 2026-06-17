2 δροσιστικά και φρουτένια mocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι

Υπάρχουν καλοκαιρινές στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Λίγος πάγος, αγαπημένα πρόσωπα, ένα τραπέζι στο μπαλκόνι ή στην αυλή και ένα δροσερό ποτό στο χέρι αρκούν για να μας βάλουν σε mood διακοπών ακόμη και στην καρδιά της πόλης.