2 δροσιστικά και φρουτένια mocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι
CANTINA
mocktails Καλοκαίρι Κοκτέιλ

2 δροσιστικά και φρουτένια mocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι

Από το ζωηρό Cherry Fresh μέχρι το εξωτικό Sunset Colada, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγα υλικά, πάγο και καλή διάθεση, για μια δροσιστική και απολαυστική εμπειρία -χωρίς αλκοόλ- στο ποτήρι.

2 δροσιστικά και φρουτένια mocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι
Υπάρχουν καλοκαιρινές στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Λίγος πάγος, αγαπημένα πρόσωπα, ένα τραπέζι στο μπαλκόνι ή στην αυλή και ένα δροσερό ποτό στο χέρι αρκούν για να μας βάλουν σε mood διακοπών ακόμη και στην καρδιά της πόλης.

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