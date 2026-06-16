Έξοδος για φαγητό: Πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες;
CANTINA
έξοδος για φαγητό Βραδινή έξοδος

Έξοδος για φαγητό: Πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες;

Η έξοδος φαγητό είναι πλέον ένα ολόκληρο πρότζεκτ, άμεσα συνυφασμένο με την κοινωνική ανάγκη επιβεβαίωσης, τις οικονομικές συνθήκες και τη μετατροπή της γαστρονομικής εμπειρίας σε καλομελετημένη παράσταση

Έξοδος για φαγητό: Πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες;
Το πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες η έξοδος για φαγητό το δείχνουν τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με την ελληνική Στατιστική Αρχή, η δαπάνη των νοικοκυριών για την εστίαση αυξήθηκε κατά 11,2% το 2024, ενώ η κίνηση στα εστιατόρια της Αττικής ανέβηκε κατά 18% σε σχέση με το 2019

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