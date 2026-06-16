Έξοδος για φαγητό: Πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες;
Έξοδος για φαγητό: Πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες;
Η έξοδος φαγητό είναι πλέον ένα ολόκληρο πρότζεκτ, άμεσα συνυφασμένο με την κοινωνική ανάγκη επιβεβαίωσης, τις οικονομικές συνθήκες και τη μετατροπή της γαστρονομικής εμπειρίας σε καλομελετημένη παράσταση
Το πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες η έξοδος για φαγητό το δείχνουν τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με την ελληνική Στατιστική Αρχή, η δαπάνη των νοικοκυριών για την εστίαση αυξήθηκε κατά 11,2% το 2024, ενώ η κίνηση στα εστιατόρια της Αττικής ανέβηκε κατά 18% σε σχέση με το 2019
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