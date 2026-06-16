Έξοδος για φαγητό: Πόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες;

Η έξοδος φαγητό είναι πλέον ένα ολόκληρο πρότζεκτ, άμεσα συνυφασμένο με την κοινωνική ανάγκη επιβεβαίωσης, τις οικονομικές συνθήκες και τη μετατροπή της γαστρονομικής εμπειρίας σε καλομελετημένη παράσταση