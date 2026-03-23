Το Cantina κάνει Πάσχα στην ορεινή Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Ο Αθηναγόρας Κωστάκος δεν είναι από τους σεφ που μιλούν εύκολα με όρους «success story». Όσο εξελίσσεται, τόσο φαίνεται να επιστρέφει σε κάτι πιο απλό. Στη γεύση, στη σκέψη, αλλά και στον τρόπο που δουλεύει και ζει. Το νέο τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή (29/3) με το Πρώτο Θέμα, κάνει Πάσχα μαζί του στην ορεινή Αρκαδία.

Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr «Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε τον χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά» είπε στον Φώτη Τσιμέλα, στο πρόσφατο vidcast στο Πρώτο Θέμα . Και αυτή η φράση, όσο απλή κι αν ακούγεται, μοιάζει να εξηγεί πολλά από όσα κάνει τα τελευταία χρόνια.Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος έχει απομακρυνθεί από τη λογική της επίδειξης. Σε συνεντεύξεις του στο Cantina μιλά για μια συνειδητή στροφή: «». Δεν πρόκειται για μια τάση, αλλά για επιλογή. Γιατί, όπως έχει πει, «πολύ μεγάλα πιάτα έχουν συνήθως τρία υλικά». Και εκεί, μέσα σε αυτή την αφαίρεση υλικών, βρίσκεται τελικά και η ουσία της κουζίνας του.