Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου: «Η κτηνοτροφία αποτελεί κλάδο που πρέπει να φροντίσουμε περισσότερο»
Όλα όσα ανέφερε ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής, Αγροτική Τραπεζική Πειραιώς, κατά την ομιλία του στο 4ο Cantina Academy.
«Η κτηνοτροφία αποτελεί κλάδο που πρέπει να φροντίσουμε περισσότερο» , δήλωσε ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής, Αγροτική Τραπεζική Πειραιώς, κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Προϊόντα της παράδοσης και της καινοτομίας: Παραγωγοί και παραγωγή», στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
