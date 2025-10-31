Η τέχνη της απόσταξης και παλαίωσης: Το μυστικό πίσω από το τσίπουρο Τσιλιλή
Η τέχνη της απόσταξης και παλαίωσης: Το μυστικό πίσω από το τσίπουρο Τσιλιλή
Μάθαμε τα μυστικά της απόσταξης και της παλαίωσης, ζώντας από κοντά τη διαδικασία παραγωγής και δοκιμάζοντας το ξεχωριστό τσίπουρο Τσιλιλή
Η σχέση του Κώστα Τσιλιλή με το τσίπουρο ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια, σ’ ένα ορεινό χωριό κοντά στην Καλαμπάκα. «Τη δεκαετία του ’60 ζούσα από κοντά τα καζανέματα», λέει. Μεγαλώνοντας σπούδασε φυσικός, ωστόσο τη δεκαετία του ’80, με την ψήφιση του νόμου που επέτρεψε για πρώτη φορά την εμφιάλωση του τσίπουρου, η ενασχόλησή του με αυτό έγινε μονόδρομος.
«Ήταν κομμάτι της ψυχής μου. Είδα ότι υπήρχε επαγγελματική προοπτική: αφού το ούζο είχε καταφέρει να γίνει προϊόν με ταυτότητα, γιατί όχι και το τσίπουρο;»
