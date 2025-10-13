Mac n cheese
Mac n cheese
Τα αγαπημένα και φουλ τυρένια ζυμαρικά φούρνου γίνονται ακόμξη πιο λαχταριστά με τα προϊόντα της Arla.
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα. Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, βράζουμε τα ζυμαρικά για 1΄-2΄ λιγότερο από τον προτεινόμενο χρόνο, ώστε να κρατάνε ελαφρώς. Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα. Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, βράζουμε τα ζυμαρικά για 1΄-2΄ λιγότερο από τον προτεινόμενο χρόνο, ώστε να κρατάνε ελαφρώς. Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα