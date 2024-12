Το ξέσπασμα, το κολακευτικό «-2», το ηρεμιστικό 1-0 και οι ρεαλιστικές προσδοκίες

Ετσι προχωρά και ο Παναθηναϊκός . Κούτσα – κούτσα στο -2! Σ’ αυτό το «κολακευτικό» βάσει της απόδοσής του στη σεζόν, «-2». Κι αν την επόμενη αγωνιστική, σε δύο εβδομάδες, περάσει νικηφόρα από το Αγρίνιο όπου ηττήθηκαν η ΑΕΚ και ο Άρης (ούτε ο Ολυμπιακός τον νίκησε στο Γ. Καραϊσκάκης»), τότε θα κάνει ένα statement ολικής επαναφοράς μέχρι τα Χριστούγεννα! Το 1-0 δεν φέρνει ευτυχία. Φέρνει, όμως, ηρεμία. Στο Ηράκλειο ήταν ο Τετέ, στο Βόλο ο Τζούρισιτς, χθες ο Μπακασέτας. Τον τελευταίο ενάμιση μήνα ο φοβικός Παναθηναϊκός έχει δεχθεί μόνο ένα γκολ. Εκείνη τη γκολάρα του Μορόν στο καλύτερο εφετινό παιχνίδι του στη Stoiximan Superleague.Αν και όταν έρθει η μέρα που ο Παναθηναϊκός κάνει καλύτερη εμφάνιση από εκείνη – την τελευταία με τον Ντιέγκο Αλόνσο στον πάγκο – εδώ είμαστε να το καταγράψουμε. Προς το παρόν, στο μεταβατικό με τον Ρουί Βιτόρια στάδιο, απέχει πάρα πολύ από την απόδοση εκείνης της βραδιάς, η οποία είχε ολοκληρωθεί με πάρα πολύ έντονες αποδοκιμασίες, έως και ύβρεις εναντίον του Ουρουγουανού προπονητή. Υπήρχαν και χθες αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ. Και στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα. Όμως δεν ήταν σημαντικότερες από το ξέσπασμα των παικτών στον «πύραυλο» του Μπακασέτα. Το ξέσπασμα του Ιωαννίδη που κέρδισε το καθοριστικό φάουλ, του Βαγιαννίδη, του Τετέ, του Ουναϊ... Παναθηναϊκός είναι από την εκκίνηση της σεζόν η πιο πιεσμένη ομάδα μαζί με την ΑΕΚ, που κουβαλούσε τον απίστευτο αποκλεισμό από τη Νόα. Οι Πράσινοι κουβαλούν τους πέντε χαμένους βαθμούς από τον Aστέρα Aktor και την Athens Kallithea στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Στο σημείο που είχε βρει κάποιους αυτοματισμούς, απέλυσε τον προπονητή του. Δεν έχει νικήσει ούτε σε ένα ντέρμπι, φτάσαμε στα μέσα Νοεμβρίου και ακόμα αναζητεί την ταυτότητά του, έχει πάρει σε 11 ματς πρωταθλήματος μόνο ένα γκολ από τους τρεις σέντερ φορ του, εκείνο το νικητήριο του Σπόραρ στο φινάλε του αγώνα με τον Λεβαδειακό. Όμως είναι ακόμα ζωντανός! Κυρίως λόγω των απωλειών όλων των ανταγωνιστών του βρίσκεται στο «-2», κι αυτό το «-2», η μικρότερη απόστασή του από την κορυφή στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, είναι νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μια, δεν πείθει κανέναν! Η χθεσινή απόδοσή του και στο 11 Vs 11 και στο 11 Vs 10 είναι κάκιστη. Από την άλλη γεννιέται στο μυαλό όλων το «πόσο πιο άσχημα μπορεί να παίξει;» ερώτημα. Έλα ντε…Όποιος προσδοκά… θέαμα από τον Παναθηναϊκό μέχρι τα Χριστούγεννα, μάλλον θα πρέπει να πιστεύει ακόμα στον Αϊ – Βασίλη. Αυτό που ρεαλιστικά δικαιούται να προσδοκά ο φίλος του Παναθηναϊκού μέχρι τη δύση του 2024 είναι βαθμολογική αναρρίχηση βάσει προγράμματος (Παναιτωλικός, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός, Αthens Kallithea κατά σειρά – πολύ δύσκολο στο Αγρίνιο και στην Τρίπολη!), περισσότερη δημιουργικότητα, καλύτερες συνεργασίες στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και αξιολόγηση του ρόστερ από τον Βιτόρια ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.Ο Πορτογάλος παρουσίασε χθες ένα απογοητευτικό σύνολο στο α’ ημίχρονο, όμως έκανε γρήγορα όλες τις σωστές κινήσεις μετά την αποβολή του Ραντόνια στο 50’, η οποία έκανε σαφώς πιο εύκολο το έργο της ομάδας του. Μια εκ των αποφάσεων ήταν η μετάθεση του Αράο σε θέση στόπερ: όσο μπορεί θα το «ψάχνει». Οσο μπορεί, θα δοκιμάζει. Δεν είναι εύκολο με οκτώ must win παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα! Πέντε πρωταθλήματος με κατώτερου επιπέδου ομάδες και τρία στην Ευρώπη με Ελσίνκι, Νιου Σέιντς, Ντινάμο Μινσκ που έχουν συνολικά δύο νίκες σε εννιά παιχνίδια του Conference League: μια θαυμάσια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στην τελική ευθεία, στην οποία θα χρειαστεί τους πάντες.Χθες την ευκαιρία την άρπαξαν ο Πελίστρι και ο Μαξ κι αυτό ήταν ίσως το μόνο ενθαρρυντικό για τον κόουτς πλην του τρίποντου...