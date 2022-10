Ούτε ο θεός θα μας σώσει

Κλείσιμο

Οπου, λοιπόν, τα κόμιστρα γιγαντιαίου «γκαζάδικου» μεταφοράς υγροποιημένου αερίου Made in USA, έφτασαν στο αστρονομικό ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων δολαρίων ημερησίωςΝα ναι καλά ο Ελληνας εφοπλιστής που τα κατάφερε και τα εισέπραξε. Και εις ανώτερα γι αυτόν. Και απείρως κατώτερα για όλους εμάς. Διότι, και εδώ να πιαστείτε για να μην γκρεμιστείτε. Αυτό το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το λεγόμενο «liquefied natural gas) εν συντομία LNG, πάντα Made in USA, πωλείται στις Ευρωπαικές χώρες τέσσερις με πέντε φορές ακριβότερα απ όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. ΠερίφημαΟπου η Γερμανία το αγοράζει. Αφού, σου λέει ο χερ Σολτς «τα έχουμε και ως εκ τούτου τα δίνουμε». Όμως το μικρό σκάφος με την ονομασία Hellas με χρέος σχεδόν 200% του ΑΕΠ και με ελλείμματα πολλά, αναγκάζεται κι αυτό να πληρώνει τον νταβατζή που έχει βάλει στόχο να αφανίσει τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Ενδεχομένως και την Ρωσία. Who Knows τα σχέδια του think tank της Ουάσιγκτον και της CIA;Πάμε παρακάτω. Εμείς λοιπόν υποταγμένοι στους Αμερικανούς. Γιατί τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Να υποδυθούμε τους αντικειμενικούς και τους ουδέτερους; Ούτε ο χειρότερος εφιάλτης μας. Βάλτε τώρα με το νου σας τι μπορεί να μας προκύψει. Πληρώνουμε μπας και αποφύγουμε να συναντηθούμε με τις ορέξεις του Ερντογάν. Πράγμα που μάλλον δεν πρόκειται να συμβεί. Λένε οι επαίοντεςΠάμε παρακάτω. Την ίδια στιγμή λοιπόν που το πανάκριβο, μυθικών χρηματικών διαστάσεων, αμερικανικό LNG πηγαινοέρχεται στους ωκεανούς, οι Κινέζοι όπου φύγει φύγει από Ουκρανία. Διότι οι Κινέζοι, πάντα του εμπορίου, της παραγωγής και του χρήματος. Γι αυτό σου λένε «να μην μπλέξουμε μ αυτόν τον τρελό τον Πούτιν». Εννοώντας πως ο λιλιπούτειος ανθυπο-τσαρίσκος πασών των Ρωσιών, μάλλον είναι ικανός να εκτοξεύσει πυρηνική βόμβα «περιορισμένων δυνατοτήτων», από εκείνες της κατηγορίας του «τακτικού πυρηνικού οπλοστασίου».Δηλαδή να ρίξει τέτοια βόμβα ώστε να ισοπεδώσει κάποια περιοχή της Ουκρανίας. Πως κάνετε έτσι! Οι συνέπειες, σου λένε, θα είναι περιορισμένες. Αντε να κάψει και να αφήσει στον τόπο καμιά δεκαριά χιλιάδες νοματαίους. Ετσι για ορντέβρ!Και το αποτέλεσμα; Να μην απαντήσουν οι Αμερικανοί; Να μην ισοπεδώσουν κάποια ρωσική περιοχή κι αυτοί; Να μην στριμώξουν τον Πούτιν οι άνθρωποι που τόσο υποστηρίζουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των λαών, όσο και το φιλικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας. Που έτσι και είσαι δημοσιογράφος και τα βάλεις μαζί τους, καθόλου απίθανο να σε τεμαχίσουν όπως έκανε στο παρελθόν ο πασίγνωστος serial killer Τζέφρι Ντάμερ. Εκείνος όμως τους έτρωγε ώστε να εξασφαλίσει περισσότερη και ανώτερη πρωτείνη!Με απλά λόγια το μέλλον δυσοίωνο και εφιαλτικό. Με τους λαούς της Ευρώπης να παρατηρούν και μέχρι στιγμής να μην αντιδρούν. Κι αν έτσι, με καθηλωμένους και τρομοκρατημένους τους πολίτες, τότε καλά να πάθουμε όλοι μαζί. Τότε ούτε ο θεός θα μπορέσει να μας σώσει!