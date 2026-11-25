Τέλος το PIN στις τραπεζικές κάρτες; Η νέα τεχνολογία που ήδη δοκιμάζεται
Τέλος το PIN στις τραπεζικές κάρτες; Η νέα τεχνολογία που ήδη δοκιμάζεται
Οι γαλλικές τράπεζες δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες για την πληρωμή με κάρτες που επιτρέπουν την έγκριση πληρωμών χωρίς την εισαγωγή του τετραψήφιου κωδικού ασφαλείας
Το ενδεχόμενο να πληρώνουμε με την τραπεζική μας κάρτα χωρίς να πληκτρολογούμε τον τετραψήφιο κωδικό PIN εξετάζει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος. Η νέα τεχνολογία βασίζεται στη βιομετρική ταυτοποίηση, επιτρέποντας την επιβεβαίωση της ταυτότητας του κατόχου μέσω του δακτυλικού του αποτυπώματος.
Η Γαλλία βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει σε δοκιμές και εφαρμογές, αν και η συγκεκριμένη λύση δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ευρέως.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η Γαλλία βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει σε δοκιμές και εφαρμογές, αν και η συγκεκριμένη λύση δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ευρέως.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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