Τέλος το PIN στις τραπεζικές κάρτες; Η νέα τεχνολογία που ήδη δοκιμάζεται

Οι γαλλικές τράπεζες δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες για την πληρωμή με κάρτες που επιτρέπουν την έγκριση πληρωμών χωρίς την εισαγωγή του τετραψήφιου κωδικού ασφαλείας