«Το πιο ηλίθιο σχέδιο»: Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις
«Το πιο ηλίθιο σχέδιο»: Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις
Ένας νέος τύπος διάτρητου πεζοδρομίου στο Δελχί, σχεδιασμένος για την απορροφητικότητα του νερού, προκαλεί έντονες αντιδράσεις λόγω προβλημάτων ασφάλειας και προσβασιμότητας
Ένας νέος τύπος πεζοδρομίου στο Δελχί σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στο νερό της βροχής να περνά στο έδαφος, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Ωστόσο, τα μεγάλα κενά ανάμεσα στα πλακίδια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.
Η κατασκευή βρίσκεται στην περιοχή Shalimar Bagh και ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα πεζοδρόμια, καθώς αντί για μια συμπαγή επιφάνεια διαθέτει ειδικά πλακίδια με ανοίγματα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η κατασκευή βρίσκεται στην περιοχή Shalimar Bagh και ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα πεζοδρόμια, καθώς αντί για μια συμπαγή επιφάνεια διαθέτει ειδικά πλακίδια με ανοίγματα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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