«Το πιο ηλίθιο σχέδιο»: Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις
BEST OF NETWORK

«Το πιο ηλίθιο σχέδιο»: Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ένας νέος τύπος διάτρητου πεζοδρομίου στο Δελχί, σχεδιασμένος για την απορροφητικότητα του νερού, προκαλεί έντονες αντιδράσεις λόγω προβλημάτων ασφάλειας και προσβασιμότητας

«Το πιο ηλίθιο σχέδιο»: Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις
Ένας νέος τύπος πεζοδρομίου στο Δελχί σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στο νερό της βροχής να περνά στο έδαφος, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Ωστόσο, τα μεγάλα κενά ανάμεσα στα πλακίδια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.

Η κατασκευή βρίσκεται στην περιοχή Shalimar Bagh και ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα πεζοδρόμια, καθώς αντί για μια συμπαγή επιφάνεια διαθέτει ειδικά πλακίδια με ανοίγματα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης