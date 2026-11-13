Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα Εμπρησμός αντιπροσωπεία Ανάληψη ευθύνης

Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα

Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου προκαλώντας μεγάλες ζημιές

Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα
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Με κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Athens.indymedia.ogr έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής η ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα πριν από 13 ημέρες.

Την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου ανέλαβε η αυτοαποκαλούμενη «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη».

Από τον εμπρησμό κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό της έκθεσης.


Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.


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Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα
Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα


Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό της έκθεσης, η οποία δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά:

Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα
Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα
4 ΣΧΟΛΙΑ

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