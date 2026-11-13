Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα
Η «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα
Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου προκαλώντας μεγάλες ζημιές
Με κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Athens.indymedia.ogr έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής η ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα πριν από 13 ημέρες.
Την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου ανέλαβε η αυτοαποκαλούμενη «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη».
Από τον εμπρησμό κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό της έκθεσης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
Την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου ανέλαβε η αυτοαποκαλούμενη «Αναρχική Οργάνωση 31 Οκτώβρη».
Από τον εμπρησμό κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό της έκθεσης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό της έκθεσης, η οποία δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά:
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