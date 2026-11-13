«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα
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«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα

Αυτή η λίμνη είναι γνωστή για τα κόκκινα νερά της και τα υπολείμματα ζώων που μοιάζουν με πέτρα. Τι την κάνει όμως τόσο επικίνδυνη;

«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα
Στη βόρεια Τανζανία, κοντά στο ηφαίστειο Ol Doinyo Lengai, η λίμνη Νάτρον συνιστά ένα από τα πιο ασυνήθιστα γεωγραφικά θαύματα της φύσης. Γνωστή για τα εντυπωσιακά κόκκινα νερά της και ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που της χάρισε το προσωνύμιο «Νεκροταφείο των Πετρών», η περιοχή προσφέρει ένα σχεδόν εξωγήινο και εντυπωσιακό τοπίο από μακριά.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη γοητευτική εικόνα κρύβεται ένα εξαιρετικά αφιλόξενο και επικίνδυνο περιβάλλον για πολλούς ζωντανούς οργανισμούς.

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