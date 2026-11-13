«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα
«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα
Αυτή η λίμνη είναι γνωστή για τα κόκκινα νερά της και τα υπολείμματα ζώων που μοιάζουν με πέτρα. Τι την κάνει όμως τόσο επικίνδυνη;
Στη βόρεια Τανζανία, κοντά στο ηφαίστειο Ol Doinyo Lengai, η λίμνη Νάτρον συνιστά ένα από τα πιο ασυνήθιστα γεωγραφικά θαύματα της φύσης. Γνωστή για τα εντυπωσιακά κόκκινα νερά της και ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που της χάρισε το προσωνύμιο «Νεκροταφείο των Πετρών», η περιοχή προσφέρει ένα σχεδόν εξωγήινο και εντυπωσιακό τοπίο από μακριά.
Ωστόσο, πίσω από αυτή τη γοητευτική εικόνα κρύβεται ένα εξαιρετικά αφιλόξενο και επικίνδυνο περιβάλλον για πολλούς ζωντανούς οργανισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ωστόσο, πίσω από αυτή τη γοητευτική εικόνα κρύβεται ένα εξαιρετικά αφιλόξενο και επικίνδυνο περιβάλλον για πολλούς ζωντανούς οργανισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα