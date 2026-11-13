«Νεκροταφείο των Πετρών»: Η λίμνη που κάνει τα νεκρά ζώα... πέτρα

Αυτή η λίμνη είναι γνωστή για τα κόκκινα νερά της και τα υπολείμματα ζώων που μοιάζουν με πέτρα. Τι την κάνει όμως τόσο επικίνδυνη;