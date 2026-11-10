Πρώην πιλότος αποκαλύπτει: Το πιο επικίνδυνο σενάριο σε μια πτήση δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι
Πρώην πιλότος αποκαλύπτει: Το πιο επικίνδυνο σενάριο σε μια πτήση δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι
Πρώην πιλότος με 8.500 ώρες πτήσης εξηγεί ποια στιγμή θεωρείται πιο επικίνδυνη, πως εκπαιδεύονται τα πληρώματα και γιατί οι επιβάτες δεν πρέπει να πανικοβάλλονται
Όσοι φοβούνται τα αεροπλάνα ίσως αισθανθούν λίγο πιο καθησυχασμένοι μαθαίνοντας ότι το πιο επικίνδυνο ενδεχόμενο σε μια πτήση δεν αφορά απαραίτητα την ώρα που το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στον αέρα. Σύμφωνα με πρώην κυβερνήτη, η απογείωση είναι συνήθως το πιο απαιτητικό και επικίνδυνο στάδιο ενός ταξιδιού.
Η Emma Henderson, η οποία έχει συγκεντρώσει περίπου 8.500 ώρες πτήσης στη διάρκεια μιας επαγγελματικής πορείας 30 ετών, εξήγησε ότι ένα από τα δυσκολότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πλήρωμα είναι η βλάβη κινητήρα σε μια κρίσιμη στιγμή της απογείωσης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η Emma Henderson, η οποία έχει συγκεντρώσει περίπου 8.500 ώρες πτήσης στη διάρκεια μιας επαγγελματικής πορείας 30 ετών, εξήγησε ότι ένα από τα δυσκολότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πλήρωμα είναι η βλάβη κινητήρα σε μια κρίσιμη στιγμή της απογείωσης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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