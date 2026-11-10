Πρώην πιλότος αποκαλύπτει: Το πιο επικίνδυνο σενάριο σε μια πτήση δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι

Πρώην πιλότος με 8.500 ώρες πτήσης εξηγεί ποια στιγμή θεωρείται πιο επικίνδυνη, πως εκπαιδεύονται τα πληρώματα και γιατί οι επιβάτες δεν πρέπει να πανικοβάλλονται