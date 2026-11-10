Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου εξερράγη και κατέστρεψε το σπίτι πρώην μοντέλου του Playboy στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου εξερράγη και κατέστρεψε το σπίτι πρώην μοντέλου του Playboy στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Έξι άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν μέσα από τις φλόγες
Στις φλόγες τυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σπίτι της πρώην μοντέλου του Playboy, Κάρι Αν Πένιτσε στο Όρεγκον των ΗΠΑ, όταν εξερράγη μια μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου (e-bike), προκαλώντας φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα την ολική καταστροφή του σπιτιού.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, στην περιοχή Τράουτντεϊλ, όταν η 42χρονη, η οποία είχε αναδειχθεί Miss Oregon Teen USA το 2002, βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τα παιδιά της.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν αντιλήφθηκαν μια ασυνήθιστη μυρωδιά στο σαλόνι. Αρχικά θεώρησε ότι προερχόταν από κάποιο γειτονικό σπίτι, ωστόσο λίγο αργότερα ο 15χρονος γιος της και ένας φίλος του διαπίστωσαν ότι η μπαταρία του ηλεκτρικού ποδηλάτου έβγαζε καπνούς.
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ακολούθησαν εκρήξεις και η φωτιά εξαπλώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να αφήσει στους ενοίκους περιθώρια ούτε να σώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
«Η φωτιά ήρθε κατά πάνω μου τόσο γρήγορα και μέσα σε μια στιγμή το σπίτι μου είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Μιλάμε για δευτερόλεπτα, ούτε καν ένα λεπτό», περιέγραψε η Πένιτσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.
Οι έξι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σπίτι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από αυτό, ωστόσο η φωτιά κατέστρεψε την κατοικία και σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους.
Η πρώην Playmate δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, καταγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής και περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που έζησε η οικογένειά της.
Όπως ανέφερε, χάθηκαν ρούχα, φωτογραφίες, ηλεκτρονικές συσκευές, έργα τέχνης και προσωπικά αντικείμενα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
Παρά το γεγονός ότι οι ένοικοι σώθηκαν, μία γάτα που ανήκε σε ζευγάρι το οποίο επίσης διέμενε στην κατοικία δεν κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, στην περιοχή Τράουτντεϊλ, όταν η 42χρονη, η οποία είχε αναδειχθεί Miss Oregon Teen USA το 2002, βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τα παιδιά της.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν αντιλήφθηκαν μια ασυνήθιστη μυρωδιά στο σαλόνι. Αρχικά θεώρησε ότι προερχόταν από κάποιο γειτονικό σπίτι, ωστόσο λίγο αργότερα ο 15χρονος γιος της και ένας φίλος του διαπίστωσαν ότι η μπαταρία του ηλεκτρικού ποδηλάτου έβγαζε καπνούς.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ακολούθησαν εκρήξεις και η φωτιά εξαπλώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να αφήσει στους ενοίκους περιθώρια ούτε να σώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
«Η φωτιά ήρθε κατά πάνω μου τόσο γρήγορα και μέσα σε μια στιγμή το σπίτι μου είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Μιλάμε για δευτερόλεπτα, ούτε καν ένα λεπτό», περιέγραψε η Πένιτσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.
Οι έξι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σπίτι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από αυτό, ωστόσο η φωτιά κατέστρεψε την κατοικία και σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους.
Η πρώην Playmate δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, καταγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής και περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που έζησε η οικογένειά της.
Όπως ανέφερε, χάθηκαν ρούχα, φωτογραφίες, ηλεκτρονικές συσκευές, έργα τέχνης και προσωπικά αντικείμενα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
Παρά το γεγονός ότι οι ένοικοι σώθηκαν, μία γάτα που ανήκε σε ζευγάρι το οποίο επίσης διέμενε στην κατοικία δεν κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα