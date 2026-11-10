Στην αντεπίθεση ο Χέγκσεθ: «Φάρσα και σαμποτάζ» η προσπάθεια παραπομπής, «νόμιμες» όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

«Ο Τραμπ έκανε το δύσκολο και σωστό» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας για τον πόλεμο στο Ιράν - «Κανένας Υπουργός Πολέμου ή Υπουργός Άμυνας δεν έχει ποτέ καθαιρεθεί λόγω εκτέλεσης νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων» τόνισε - Απέφυγε την κόντρα με τον Βανς



Πιτ Χέγκσεθ με αφορμή την προσπάθεια παραπομπής του σε δίκη, χαρακτηρίζοντάς την «φάρσα», «πολιτικό τέχνασμα» και «σαμποτάζ». Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο εδώ και έξι μήνες, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υπερασπίστηκε πλήρως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, ιδίως τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό του εάν προχωρήσει η διαδικασία παραπομπής. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος κατέθεσε οκτώ άρθρα παραπομπής εναντίον του Χέγκσεθ.



«Πάμε κατευθείαν στο θέμα», είπε ο Χέγκσεθ ανοίγοντας την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο και αναφερόμενος στον Τόμας Μάσι, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία του Ρεπουμπλικανού βουλευτή δεν αποτελεί προσπάθεια λογοδοσίας, αλλά υποκινείται από «εγωισμό και πικρία».



«Είναι μια φάρσα και ένα τέχνασμα», είπε, επιμένοντας ότι ο ίδιος έχει εκτελέσει «νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις» οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν επιτυχείς.



Ο Μάσι κατέθεσε τη Δευτέρα άρθρα παραπομπής που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη και τη Βενεζουέλα.



«Πολιτικές διαφωνίες, όχι αδικήματα» Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι κανένας προηγούμενος υπουργός Άμυνας δεν έχει αντιμετωπίσει διαδικασία παραπομπής επειδή εκτέλεσε νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις.







Ρόναλντ Ρίγκαν στον Λίβανο, τον Μπιλ Κλίντον στο Κόσοβο, τον Μπαράκ Ομπάμα στο Ιράκ και τη Συρία και τον Τζο Μπάιντεν επίσης στο Ιράκ και τη Συρία.



Κατά τον Χέγκσεθ, το ιστορικό προηγούμενο είναι σαφές, ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς αντιπαραθέσεις γύρω από τις εξουσίες του προέδρου να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.



Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η διαδικασία εναντίον του βασίζεται σε «διαφωνίες πολιτικής» και όχι σε παραπτώματα, προδοσία ή δωροδοκία, δηλαδή σε αδικήματα που, όπως είπε, είχαν κατά νου οι ιδρυτές των ΗΠΑ όταν θέσπισαν τη διαδικασία της παραπομπής.



Κλείσιμο «Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, είναι σαμποτάζ» Ο Χέγκσεθ συνέδεσε την προσπάθεια παραπομπής του με τις δύο αντίστοιχες διαδικασίες που είχε αντιμετωπίσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.



«Έχουμε ξαναδεί αυτή την παράσταση», είπε, αναφερόμενος στην πρώτη παραπομπή Τραμπ το 2019 και στη δεύτερη διαδικασία που ακολούθησε.







Κατά τον Χέγκσεθ, και στις δύο περιπτώσεις οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ απέτυχαν και ο πρόεδρος «επέστρεψε ισχυρότερος», κάτι που προέβλεψε ότι θα συμβεί και τώρα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η διαδικασία εναντίον του στέλνει λανθασμένο μήνυμα στους αντιπάλους των ΗΠΑ.



Στην αντεπίθεση πέρασε ομε αφορμή την προσπάθεια παραπομπής του σε δίκη, χαρακτηρίζοντάς την «φάρσα», «πολιτικό τέχνασμα» και «σαμποτάζ». Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο εδώ καιο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υπερασπίστηκε πλήρως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, ιδίως τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό του εάν προχωρήσει η διαδικασία παραπομπής. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτήο οποίος κατέθεσε οκτώ άρθρα παραπομπής εναντίον του Χέγκσεθ.«Πάμε κατευθείαν στο θέμα», είπε ο Χέγκσεθ ανοίγοντας την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο και αναφερόμενος στον Τόμας Μάσι, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία του Ρεπουμπλικανού βουλευτή δεν αποτελεί προσπάθεια λογοδοσίας, αλλά υποκινείται από «εγωισμό και πικρία».«Είναι μια φάρσα και ένα τέχνασμα», είπε, επιμένοντας ότι ο ίδιος έχει εκτελέσει «νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις» οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν επιτυχείς.Ο Μάσι κατέθεσε τη Δευτέρα άρθρα παραπομπής που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη και τη Βενεζουέλα.υποστήριξε ότι κανένας προηγούμενος υπουργός Άμυνας δεν έχει αντιμετωπίσει διαδικασία παραπομπής επειδή εκτέλεσε νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις.Επικαλέστηκε προηγούμενες αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις από διαφορετικές κυβερνήσεις, αναφέροντας τονστον Λίβανο, τονστο Κόσοβο, τονστο Ιράκ και τη Συρία και τονεπίσης στο Ιράκ και τη Συρία.Κατά τον Χέγκσεθ, το ιστορικό προηγούμενο είναι σαφές, ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς αντιπαραθέσεις γύρω από τις εξουσίες του προέδρου να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η διαδικασία εναντίον του βασίζεται σε «διαφωνίες πολιτικής» και όχι σε παραπτώματα, προδοσία ή δωροδοκία, δηλαδή σε αδικήματα που, όπως είπε, είχαν κατά νου οι ιδρυτές των ΗΠΑ όταν θέσπισαν τη διαδικασία της παραπομπής.Ο Χέγκσεθ συνέδεσε την προσπάθεια παραπομπής του με τις δύο αντίστοιχες διαδικασίες που είχε αντιμετωπίσει οκατά την πρώτη προεδρική του θητεία.«Έχουμε ξαναδεί αυτή την παράσταση», είπε, αναφερόμενος στην πρώτη παραπομπή Τραμπ το 2019 και στη δεύτερη διαδικασία που ακολούθησε.Κατά τον Χέγκσεθ, και στις δύο περιπτώσεις οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ απέτυχαν και ο πρόεδρος «επέστρεψε ισχυρότερος», κάτι που προέβλεψε ότι θα συμβεί και τώρα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η διαδικασία εναντίον του στέλνει λανθασμένο μήνυμα στους αντιπάλους των ΗΠΑ.

Όπως είπε, δείχνει στο Ιράν, στα καρτέλ και σε κάθε αντίπαλο που παρακολουθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να τιμωρήσουν τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία τους για την επιτυχή εκτέλεση νόμιμων επιχειρήσεων.



«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Είναι σαμποτάζ», τόνισε.







Υπερασπίστηκε τον πόλεμο με το Ιράν Μεγάλο μέρος της τοποθέτησης του Χέγκσεθ αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των στρατιωτικών επιλογών του Τραμπ στο Ιράν.



Ο υπουργός χαρακτήρισε την Operation Epic Fury, την κοινή πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, «ιστορική στρατιωτική νίκη», καθώς αναφέρθηκε στα πλήγματα εναντίον του ιρανικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας και πυρηνικών εγκαταστάσεων και ισχυρίστηκε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης βρίσκονται πλέον «σε ερείπια».



Παράλληλα απέρριψε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν τον πόλεμο. «Το Ιράν τον ξεκίνησε πριν από 47 χρόνια», είπε.







Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τη «δύσκολη αλλά σωστή απόφαση» για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα για την έκβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων.



Η παραπομπή που προωθεί ο Μάσι επικεντρώνεται σε καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και παράνομες στρατιωτικές ενέργειες, ενώ ο Χέγκσεθ και η κυβέρνηση απορρίπτουν τις κατηγορίες και επιμένουν στη νομιμότητα των επιχειρήσεων.



Επίθεση και στα μέσα ενημέρωσης Ο Χέγκσεθ στράφηκε και κατά των μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι αδυνατούν να αναγνωρίσουν αμερικανικές στρατιωτικές επιτυχίες επειδή, όπως ισχυρίστηκε, «μισούν τον πρόεδρο περισσότερο από όσο αγαπούν τη χώρα και τα στρατεύματά της».



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις περιόρισαν δραστικά τις διαδρομές διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών. Για τον Χέγκσεθ «χιλιάδες αμερικανικές ζωές» σώζονται κάθε φορά που καταστρέφεται ένα σκάφος μεταφοράς ναρκωτικών ή αποτρέπεται η άφιξη ενός φορτίου στις ΗΠΑ.



Για Μαδούρο: «Νίκη σε 48 λεπτά» Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υπερασπίστηκε επίσης την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.



Απέρριψε τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως απαγωγής, λέγοντας ότι ο Μαδούρο «δεν απήχθη», αλλά οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης από «τους καλύτερους της Αμερικής». Ήταν «νίκη μέσα σε μία νύχτα, νίκη σε 48 λεπτά για την ακρίβεια», είπε χαρακτηριστικά.



«Θα ήταν προπαγανδιστική νίκη για τους αντιπάλους μας» Επανερχόμενος στην προσπάθεια παραπομπής, ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τα σχετικά ψηφίσματα σπατάλη του χρόνου του Κογκρέσου και υποστήριξε ότι μια τέτοια διαδικασία θα προσέφερε στους αντιπάλους των ΗΠΑ μια «προπαγανδιστική νίκη».



Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εκτελεί την αποστολή για την οποία, όπως είπε, οι Αμερικανοί εξέλεξαν τον Τραμπ: την προστασία της χώρας και την ήττα των εχθρών της.



Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς στρατιωτικούς, τους χαρακτήρισε «τους καλύτερους του έθνους» και τόνισε ότι θα συνεχίσει να τους στηρίζει. Παράλληλα, τους κάλεσε να αγνοήσουν τον πολιτικό θόρυβο, να μη διστάζουν και να παραμείνουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους.



Απέφυγε την κόντρα με τον Βανς Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Χέγκσεθ απέφυγε να αντιπαρατεθεί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για την εκτίμησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτέλεσε βασικό λόγο της βαριάς ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.



Ερωτηθείς εάν συμφωνεί με τον Βανς, ο Χέγκσεθ απάντησε ότι τον σέβεται και δεν πρόκειται να εμπλακεί σε «επίρριψη ευθυνών».



«Ευτυχώς, η πολιτική δεν είναι πραγματικά το αντικείμενό μου. Εγώ ασχολούμαι με το υπουργείο Πολέμου και με το να διασφαλίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι», δήλωσε.



Ο Βανς είχε δηλώσει λίγες ημέρες νωρίτερα ότι «ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», συνδέοντας ευθέως την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών με τη σύγκρουση στο Ιράν.



Ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι πολλοί θα εξετάσουν πλέον την πορεία της σύγκρουσης και θα επιχειρήσουν να βγάλουν συμπεράσματα από αυτήν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα «μάθει όλα αυτά τα μαθήματα» και θα τα εφαρμόσει στο μέλλον.



Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι δεν αποστασιοποιείται από την απόφαση για τον πόλεμο. Όπως είπε, συμφωνεί με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι, εάν η κυβέρνηση βρισκόταν ξανά μπροστά στην ίδια επιλογή, θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο.



«Έγινε για τους σωστούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», τόνισε.



Στο πλευρό του ο Τραμπ Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι, τουλάχιστον δημοσίως, εξακολουθεί να στηρίζει τον υπουργό Άμυνας.



Ερωτηθείς αν θα σταθεί στο πλευρό του Χέγκσεθ σε περίπτωση που παραπεμφθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «απόλυτο χαμένο».