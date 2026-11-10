Ο δράστης της επίθεσης στην Κρακοβία αναζητούσε πληροφορίες για τον μακελάρη Μπρέιβικ: Τέσσερα όπλα και σιγαστήρας στο ΙΧ του
Ο δράστης της επίθεσης στην Κρακοβία αναζητούσε πληροφορίες για τον μακελάρη Μπρέιβικ: Τέσσερα όπλα και σιγαστήρας στο ΙΧ του
Τι έδειξαν οι έρευνες στον υπολογιστή του - Στο όχημά του βρέθηκαν μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και σιγαστήρας
Νέα στοιχεία για τον 24χρονο δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στην Κρακοβία, έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί της Τρίτης (10/11) ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, αποκαλύπτοντας ότι οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε επηρεαστεί από ακραίες ακροδεξιές ιδεολογίες.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Kraków, ο Πολωνός υπουργός επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση στον υπολογιστή του δράστη και διαπίστωσαν ότι είχε επισκεφθεί ιστοσελίδες με περιεχόμενο σχετικό με τον Άντερς Μπρέιβικ, τον Νορβηγό ακροδεξιό τρομοκράτη που δολοφόνησε 77 ανθρώπους το 2011.
«Μπορώ πλέον να επιβεβαιώσω ορισμένες πληροφορίες, καθώς οι υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή του δράστη. Πράγματι, διαπιστώνεται ότι επισκεπτόταν ιστοσελίδες που αφορούσαν τον Άντερς Μπρέιβικ», δήλωσε ο Ζούρεκ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει «ένα πολύ ισχυρό στοιχείο ακροδεξιού εξτρεμισμού», το οποίο εξετάζεται σε συνδυασμό με άλλα αντικείμενα και ψηφιακά δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε επίσης ότι στο αυτοκίνητο του Οκσίνσκι βρέθηκε σιγαστήρας όπλου.
Την ανακάλυψη επιβεβαίωσε και ο εισαγγελέας Έρικ Στασιέλακ, επικεφαλής του τμήματος της Εθνικής Εισαγγελίας στην Κρακοβία, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τον οπλισμό που εντοπίστηκε.
«Ναι, βρέθηκε σιγαστήρας στο σημείο. Αρχικά είχαμε ανακοινώσει ότι δεν είχε εντοπιστεί σιγαστήρας στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε ο δράστης, αλλά αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι βρήκαμε πάρα πολλά αντικείμενα στην κατοχή του, τα οποία έπρεπε να εξεταστούν», εξήγησε.
Όπως διευκρίνισε, μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν ένας σιγαστήρας, δύο πυροβόλα όπλα, δύο πιστόλια και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών.
Ένα ακόμη εύρημα που εξετάζουν οι πολωνικές Αρχές είναι ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρέθηκε στην πόλη Οστρόβιετς Σβιεντοκσίτσκι. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι μπορεί να περιέχει ή εάν συνδέεται με τον σχεδιασμό της επίθεσης.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Kraków, ο Πολωνός υπουργός επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση στον υπολογιστή του δράστη και διαπίστωσαν ότι είχε επισκεφθεί ιστοσελίδες με περιεχόμενο σχετικό με τον Άντερς Μπρέιβικ, τον Νορβηγό ακροδεξιό τρομοκράτη που δολοφόνησε 77 ανθρώπους το 2011.
«Μπορώ πλέον να επιβεβαιώσω ορισμένες πληροφορίες, καθώς οι υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή του δράστη. Πράγματι, διαπιστώνεται ότι επισκεπτόταν ιστοσελίδες που αφορούσαν τον Άντερς Μπρέιβικ», δήλωσε ο Ζούρεκ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει «ένα πολύ ισχυρό στοιχείο ακροδεξιού εξτρεμισμού», το οποίο εξετάζεται σε συνδυασμό με άλλα αντικείμενα και ψηφιακά δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε επίσης ότι στο αυτοκίνητο του Οκσίνσκι βρέθηκε σιγαστήρας όπλου.
Σιγαστήρας, τέσσερα όπλα και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών στο ΙΧ του
Την ανακάλυψη επιβεβαίωσε και ο εισαγγελέας Έρικ Στασιέλακ, επικεφαλής του τμήματος της Εθνικής Εισαγγελίας στην Κρακοβία, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τον οπλισμό που εντοπίστηκε.
«Ναι, βρέθηκε σιγαστήρας στο σημείο. Αρχικά είχαμε ανακοινώσει ότι δεν είχε εντοπιστεί σιγαστήρας στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε ο δράστης, αλλά αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι βρήκαμε πάρα πολλά αντικείμενα στην κατοχή του, τα οποία έπρεπε να εξεταστούν», εξήγησε.
Όπως διευκρίνισε, μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν ένας σιγαστήρας, δύο πυροβόλα όπλα, δύο πιστόλια και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών.
Ένα ακόμη εύρημα που εξετάζουν οι πολωνικές Αρχές είναι ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρέθηκε στην πόλη Οστρόβιετς Σβιεντοκσίτσκι. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι μπορεί να περιέχει ή εάν συνδέεται με τον σχεδιασμό της επίθεσης.
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