Ο Τσάβι επιστρατεύει τον Φαν Ντε Μπεργκ για τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα
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Ο Τσάβι επιστρατεύει τον Φαν Ντε Μπεργκ για τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα

Ο Φαν Ντε Μπεργκ θα καλύψει το κενό του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στην αποστολή των «οράνιε» για τον αγώνα του Nations League κόντρα στην Ελλάδα

Ο Τσάβι επιστρατεύει τον Φαν Ντε Μπεργκ για τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα

Με σημαντικές απουσίες θα υποδεχθεί την Ελλάδα η Ολλανδία στο Άμστερνταμ, για την αναμέτρηση της 13ης Νοεμβρίου (21:45), στο πλαίσιο του Nations League.

Οι «οράνιε» θα παραταχθούν χωρίς δύο σημαντικές μονάδες τους, καθώς τόσο ο αρχηγός Βίρτζιλ Φαν Ντάικ όσο και ο επιθετικός της Σάντερλαντ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Τσάβι.



Μάλιστα, ο τραυματισμός του Φαν Ντάικ δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα για την ολλανδική ομάδα, καθώς θα χρειαστεί να καλυφθεί και το κενό του στην ηγεσία της αμυντικής γραμμής.

Το κενό του αρχηγού αναμένεται να καλύψει ο αμυντικός της Μπρέντφορντ, Σεπ Φαν Ντε Μπεργκ, ο οποίος θα κληθεί να ανταποκριθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή απέναντι στην «γαλανόλευκη».

Ο 24χρονος στόπερ είχε χάσει το ξεκίνημα της σεζόν εξαιτίας τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, ωστόσο πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες είχε επιστρέψει στη δράση, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στις αναμετρήσεις με Λίβερπουλ, Χαλ, Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράιτον.

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