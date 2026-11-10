Έργο-μαμούθ 3,2 δισ. δολαρίων στη Χιλή: Ανεβάζουν νερό από τον Ειρηνικό σε υψόμετρο 4.400 μέτρων στις Άνδεις

Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα μεταφοράς νερού στη Νότια Αμερική κατασκευάζεται στη Χιλή, με στόχο να εξασφαλίσει τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού στον κόσμο για ακόμη 20 χρόνια. Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά νερού από τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής εταιρείας Collahuasi, στις Άνδεις, σε υψόμετρο περίπου 4.400 μέτρων, διασχίζοντας μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη.Η επένδυση υπολογίζεται σε περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει μονάδα αφαλάτωσης, έναν αγωγό μήκους περίπου 194 χιλιομέτρων και ένα σύστημα 5 αντλιοστασίων. Το εγχείρημα έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, ωστόσο η περιβαλλοντική του αδειοδότηση βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, η οποία περιπλέκει την ολοκλήρωσή του.Από τον Ειρηνικό στις ΆνδειςΤο σημείο εκκίνησης του σχεδίου βρίσκεται στο Puerto Patache, στις ακτές του Ειρηνικού, στην περιοχή Ταραπακά της βόρειας Χιλής. Εκεί κατασκευάζεται μονάδα αφαλάτωσης, η οποία θα μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε κατάλληλο νερό για τις ανάγκες της εξόρυξης. Η προβλεπόμενη δυναμικότητά της φτάνει τα 1.050 λίτρα ανά δευτερόλεπτο.Από εκεί αρχίζει η πραγματικά δύσκολη διαδρομή. Το νερό πρέπει να διανύσει σχεδόν 200 χιλιόμετρα μέσα από την έρημο Ατακάμα και στη συνέχεια να ανέβει σταδιακά προς τις ορεινές εγκαταστάσεις της Collahuasi. Για να καλυφθεί η υψομετρική διαφορά, το σύστημα διαθέτει πέντε αντλιοστάσια, τα οποία δημιουργούν την απαραίτητη πίεση ώστε το νερό να φτάσει στον τελικό προορισμό του, σε υψόμετρο περίπου 4.400 έως 4.600 μέτρων.Το έργο κατασκευάζεται από την Techint και περιλαμβάνει επίσης δεξαμενές αποθήκευσης και σταθμό μεταφοράς. Σε αυτόν προβλέπεται δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 49.000 κυβικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων νερού που κινούνται μέσα στο σύστημα. Η εγκατάσταση θα μπορεί αρχικά να μεταφέρει περίπου 1.100 λίτρα το δευτερόλεπτο.