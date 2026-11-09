Η πόλη της Αυστραλίας όπου οι κάτοικοι ζουν κάτω από τη γη για να γλιτώσουν από τους 48 βαθμούς
Η πόλη της Αυστραλίας όπου οι κάτοικοι ζουν κάτω από τη γη για να γλιτώσουν από τους 48 βαθμούς
Εκκλησίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ έχουν δημιουργηθεί μέσα στους βράχους μιας πόλης που αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στις ακραίες συνθήκες της ερήμου
Στην αυστραλιανή έρημο υπάρχει μια πόλη που κρύβει ένα ολόκληρο κομμάτι της καθημερινότητάς της κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Στο Coober Pedy, οι κάτοικοι δεν περιορίζονται σε υπόγεια καταφύγια για τις δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού, αλλά έχουν δημιουργήσει κανονικά σπίτια, ξενοδοχεία, εκκλησίες, εστιατόρια και μπαρ μέσα στους βράχους.
Η ασυνήθιστη αυτή πόλη βρίσκεται στη Νότια Αυστραλία, περίπου 850 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αδελαΐδας, και είναι γνωστή ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές εξόρυξης οπαλίου στον κόσμο. Περίπου 2.500 άνθρωποι ζουν στην ευρύτερη περιοχή, με ένα σημαντικό ποσοστό να έχει επιλέξει την υπόγεια κατοικία ως τρόπο ζωής. Ο λόγος είναι απλός: το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 48 βαθμούς Κελσίου, ενώ το τοπίο γύρω από τον οικισμό θυμίζει άνυδρη έρημο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η ασυνήθιστη αυτή πόλη βρίσκεται στη Νότια Αυστραλία, περίπου 850 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αδελαΐδας, και είναι γνωστή ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές εξόρυξης οπαλίου στον κόσμο. Περίπου 2.500 άνθρωποι ζουν στην ευρύτερη περιοχή, με ένα σημαντικό ποσοστό να έχει επιλέξει την υπόγεια κατοικία ως τρόπο ζωής. Ο λόγος είναι απλός: το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 48 βαθμούς Κελσίου, ενώ το τοπίο γύρω από τον οικισμό θυμίζει άνυδρη έρημο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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