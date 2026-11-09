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To πανό των οπαδών της Λανς μετά τη συντριβή από την Κόμο: «Είστε η ντροπή 120 χρόνων ιστορίας»
Οι φίλοι της Λανς εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την βαριά ήττα της ομάδας στο Champions League από την Κόμο με 9-1
Η αναμέτρηση στο «Φελίξ Μπολάρ» εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους Γάλλους, οι οποίοι δέχθηκαν εννέα γκολ, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε τεράστια αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Κόμο, από την πλευρά της, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που πέτυχε εννέα τέρματα σε εκτός έδρας αναμέτρηση του Champions League.
« VOUS ÊTES LA HONTE DE 120 ANS D'HISTOIRE » 😳💥 Accueil glacial à Bollaert pour le coup d'envoi de Lens - OM. Après la claque reçue lors de la dernière journée de ligue des champions, les supporters lensois ont déployé une banderole assassine contre leurs joueurs 🤬📉 La rupture est-elle définitivement consommée ? 📸 : @guillaumederlyn— Foot Mercato (@footmercato) November 8, 2026
Για τη Λανς, ωστόσο, η βαριά ήττα αποτέλεσε ένα αποτέλεσμα που δύσκολα μπορούσαν να ξεχάσουν οι φίλαθλοί της. Αυτό φρόντισαν να το καταστήσουν σαφές στην πρώτη εμφάνιση της ομάδας μπροστά στο κοινό της μετά το ιστορικό κάζο.
Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το γαλλικό πρωτάθλημα, οι οπαδοί ανάρτησαν ένα μεγάλο πανό στην κεντρική εξέδρα, στέλνοντας ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο.
«Είστε η ντροπή 120 χρόνων ιστορίας», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό, αποτυπώνοντας την οργή που επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων.
« PLUS JAMAIS ÇA. » 😳🔴🟡 Quatre jours après le crash historique face à Côme (1-9), Joseph Oughourlian brise le silence au micro de Ligue 1+ : 👉 « Ce qui a failli mercredi, c’est le club. Ce sont les joueurs, l’entraîneur, la direction, et moi j'en assume la pleine responsabilité. » Le président lensois a-t-il les mots justes pour éteindre la crise ? 🔥👇— Foot Mercato (@footmercato) November 8, 2026
Η κατάσταση ανάγκασε τον πρόεδρο του συλλόγου, Ζοζέφ Ουγκουρλιάν, να τοποθετηθεί δημόσια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με την Κόμο.
«Ο σύλλογος ήταν εκείνος που απέτυχε την περασμένη Τετάρτη. Ήταν οι παίκτες, ο προπονητής, η διοίκηση και εγώ αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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