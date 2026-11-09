To πανό των οπαδών της Λανς μετά τη συντριβή από την Κόμο: «Είστε η ντροπή 120 χρόνων ιστορίας»
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To πανό των οπαδών της Λανς μετά τη συντριβή από την Κόμο: «Είστε η ντροπή 120 χρόνων ιστορίας»

Οι φίλοι της Λανς εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την βαριά ήττα της ομάδας στο Champions League από την Κόμο με 9-1

To πανό των οπαδών της Λανς μετά τη συντριβή από την Κόμο: «Είστε η ντροπή 120 χρόνων ιστορίας»
Βαρύ είναι το κλίμα στη Λανς μετά τη συντριβή από την Κόμο, με τους οπαδούς της γαλλικής ομάδας να εκφράζουν με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την ιστορική αποτυχία της ομάδας τους.

Η αναμέτρηση στο «Φελίξ Μπολάρ» εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους Γάλλους, οι οποίοι δέχθηκαν εννέα γκολ, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε τεράστια αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Κόμο, από την πλευρά της, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που πέτυχε εννέα τέρματα σε εκτός έδρας αναμέτρηση του Champions League.



Για τη Λανς, ωστόσο, η βαριά ήττα αποτέλεσε ένα αποτέλεσμα που δύσκολα μπορούσαν να ξεχάσουν οι φίλαθλοί της. Αυτό φρόντισαν να το καταστήσουν σαφές στην πρώτη εμφάνιση της ομάδας μπροστά στο κοινό της μετά το ιστορικό κάζο.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το γαλλικό πρωτάθλημα, οι οπαδοί ανάρτησαν ένα μεγάλο πανό στην κεντρική εξέδρα, στέλνοντας ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο.

«Είστε η ντροπή 120 χρόνων ιστορίας», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό, αποτυπώνοντας την οργή που επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων.


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Η κατάσταση ανάγκασε τον πρόεδρο του συλλόγου, Ζοζέφ Ουγκουρλιάν, να τοποθετηθεί δημόσια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με την Κόμο.

«Ο σύλλογος ήταν εκείνος που απέτυχε την περασμένη Τετάρτη. Ήταν οι παίκτες, ο προπονητής, η διοίκηση και εγώ αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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