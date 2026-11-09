Ένα κοντέινερ 6 μέτρων επιτρέπει στα πολεμικά πλοία να αλλάζουν εξοπλισμό ανά αποστολή

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Μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο εξοπλίζονται τα πολεμικά πλοία παρουσίασε η γαλλική αμυντική εταιρεία Thales. Πρόκειται για ένα κοντέινερ μήκους περίπου έξι μέτρων, στο εσωτερικό του οποίου συγκεντρώνονται συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών, ναυτιλίας και ελέγχου πυρός, με δυνατότητα εγκατάστασης σε διαφορετικές πλατφόρμες.Η νέα μονάδα ονομάζεται Maritime Modular Capability και παρουσιάστηκε στην έκθεση Euronaval 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου. Η βασική ιδέα είναι να μπορούν τα ναυτικά να προσθέτουν ή να αλλάζουν επιχειρησιακές δυνατότητες σε πλοία που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, χωρίς να χρειάζονται εκτεταμένες μετατροπές στη δομή τους.Όλα σε ένα κοντέινερΤο σύστημα βασίζεται σε ένα τυποποιημένο κοντέινερ 20 ποδών, μήκους περίπου έξι μέτρων. Στο εσωτερικό του ενσωματώνεται ένα σύνολο τεχνολογιών της Thales, το οποίο περιλαμβάνει ραντάρ, σόναρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για την επιτήρηση και την αναγνώριση απειλών.Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητες ναυτιλίας και επικοινωνιών, ενώ ενσωματώνει λειτουργίες ελέγχου πυρός. Για τη συγκεκριμένη λειτουργία αξιοποιεί το TACTICOS, το σύστημα διαχείρισης μάχης της εταιρείας, το οποίο χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 200 πλοία διεθνώς. Μέσω αυτής της σύνδεσης μπορεί να υποστηρίζεται και ο απομακρυσμένος χειρισμός των σχετικών λειτουργιών.Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι ότι δεν προορίζεται αποκλειστικά για έναν τύπο πολεμικού πλοίου. Σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας, μπορεί να εγκατασταθεί σε συμβατικά επανδρωμένα σκάφη, σε μη επανδρωμένες ή ελαφρώς επανδρωμένες θαλάσσιες πλατφόρμες, αλλά και σε εγκαταστάσεις στην ξηρά.Η λογική του υβριδικού ναυτικούΗ συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέεται με την ιδέα του «Υβριδικού Ναυτικού», στο οποίο τα παραδοσιακά πολεμικά πλοία συνεργάζονται με μη επανδρωμένα σκάφη και συστήματα που ελέγχονται από απόσταση.Αντί κάθε πλοίο να χρειάζεται μόνιμες και συχνά δαπανηρές αναβαθμίσεις, οι ναυτικές δυνάμεις θα μπορούν να προσαρμόζουν τον εξοπλισμό ανάλογα με την αποστολή. Μια μονάδα μπορεί να μεταφερθεί, να εγκατασταθεί σε διαφορετική πλατφόρμα και να αναδιαμορφωθεί, εφόσον αλλάξουν οι επιχειρησιακές ανάγκες.Η Thales υποστηρίζει ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την προσθήκη νέων δυνατοτήτων στο μέλλον, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες παρεμβάσεις στο πλοίο που το φιλοξενεί. Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει ιδιαίτερα ναυτικά που θέλουν να αναβαθμίσουν παλαιότερες μονάδες ή να αξιοποιήσουν μικρότερες μη επανδρωμένες πλατφόρμες.Προς το παρόν, πάντως, το Maritime Modular Capability βρίσκεται στο στάδιο του επιδεικτικού πρωτοτύπου. Η εταιρεία αναφέρει ότι είναι έτοιμο για δοκιμές πεδίου, χωρίς να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κόστος, τεχνικές λεπτομέρειες ή πελάτες που θα το εντάξουν στον εξοπλισμό τους. Το επόμενο βήμα θα είναι να αποδειχθεί στην πράξη κατά πόσο αυτή η φορητή μονάδα μπορεί να προσφέρει τις δυνατότητες που υπόσχεται.