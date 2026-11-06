Ανάποδη σημαία, μήνυμα πολέμου: Ποια είναι η μοναδική χώρα που αλλάζει την σημαία της σε περίοδο πολέμου

Μια ασυνήθιστη ιδιαιτερότητα έχουν οι Φιλιππίνες, καθώς η εθνική τους σημαία μπορεί να αλλάξει προσανατολισμό ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Συγκεκριμένα, όταν επικρατεί ειρήνη, η μπλε λωρίδα βρίσκεται στο πάνω μέρος, ενώ σε περίοδο πολέμου η σημαία γυρίζει ανάποδα, με την κόκκινη πλευρά να ανεβαίνει ψηλά.Η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί απλώς έναν συμβολισμό, αλλά προβλέπεται επίσημα από τον εθνικό Κώδικα Σημαίας και Εραλδικής των Φιλιππίνων (Republic Act No. 8491).Πότε και γιατί αλλάζει θέση η σημαίαΣε συνθήκες ειρήνης, το μπλε χρώμα συμβολίζει την ειρήνη, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Αντίθετα, όταν η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, το κόκκινο χρώμα περνά στο πάνω μέρος, εκφράζοντας τον πατριωτισμό και τη γενναιότητα. Η πρώτη ιστορική εφαρμογή του συγκεκριμένου συμβολισμού καταγράφηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1899, κατά την έναρξη του Φιλιππινοαμερικανικού Πολέμου.Η αλλαγή προσανατολισμού έχει και συγκεκριμένους κανόνες: η ανάποδη εμφάνιση της σημαίας σε περιόδους ειρήνης θεωρείται λανθασμένη και μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Μάλιστα, κατά καιρούς έχουν σημειωθεί ακούσια λάθη σε διεθνείς εκδηλώσεις ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν η σημαία παρουσιάστηκε ανεστραμμένη. Έτσι, στις Φιλιππίνες, μια απλή αλλαγή στη θέση δύο χρωμάτων αρκεί για να μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την κατάσταση της χώρας.Το λάθος του Facebook που «κήρυξε» τις Φιλιππίνες σε κατάσταση πολέμουΧαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα λάθος του Facebook το 2016, όταν η πλατφόρμα ευχήθηκε στους κατοίκους της χώρας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, δημοσιεύοντας όμως μια ανεστραμμένη σημαία. Η ανάρτηση είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η χώρα συμβολικά σε κατάσταση πολέμου, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και χιουμοριστικά σχόλια από τους χρήστες. Το Facebook αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ακούσιο λάθος και ότι η πρόθεσή του ήταν απλώς να τιμήσει την εθνική επέτειο.Δεν ήταν, ωστόσο, η μοναδική φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο. Το 2010, οι ΗΠΑ είχαν επίσης απολογηθεί για λανθασμένη απεικόνιση της σημαίας κατά τη διάρκεια συνάντησης του Μπαράκ Ομπάμα με ηγέτες χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη Νέα Υόρκη. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στον αθλητισμό, με αθλητές να εμφανίζονται δημόσια κρατώντας ή φορώντας τη σημαία ανάποδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η κίνηση δεν αντιμετωπίστηκε ως απλό λάθος, αλλά προκάλεσε υποψίες και αντιδράσεις από τις φιλιππινέζικες αρχές.