Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»
Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»
Ένας δρόμος στο Νιου Τζέρσεϊ έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τις ιστορίες με φαντάσματα, μυστηριώδη φώτα και οχήματα που εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα
Μια διαδρομή στην εξοχή του Νιου Τζέρσεϊ μπορεί να μοιάζει με μια ήσυχη επιλογή για τους οδηγούς, όμως το Clinton Road έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική φήμη. Ο δρόμος, μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων, βρίσκεται στο West Milford, στην κομητεία Passaic, κοντά στη Νέα Υόρκη, και έχει συνδεθεί με ιστορίες για ανεξήγητα https://www.gazzetta.gr/tag/nea-yorki
Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA, το Clinton Road κατέλαβε την πρώτη θέση σε διεθνή κατάταξη με τους πιο στοιχειωμένους δρόμους του κόσμου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η κατάταξη αποδίδεται στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Sixt, ενώ η φήμη του δρόμου βασίζεται κυρίως σε τοπικούς θρύλους και αφηγήσεις που διαδίδονται εδώ και γενιές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA, το Clinton Road κατέλαβε την πρώτη θέση σε διεθνή κατάταξη με τους πιο στοιχειωμένους δρόμους του κόσμου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η κατάταξη αποδίδεται στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Sixt, ενώ η φήμη του δρόμου βασίζεται κυρίως σε τοπικούς θρύλους και αφηγήσεις που διαδίδονται εδώ και γενιές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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