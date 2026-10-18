Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»

Ένας δρόμος στο Νιου Τζέρσεϊ έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τις ιστορίες με φαντάσματα, μυστηριώδη φώτα και οχήματα που εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα