Το μυστικό της σκανδιναβικής ευγένειας: Οι λέξεις που αντικαθιστούν το «παρακαλώ»

Στη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τη Φινλανδία, η ευγένεια εκφράζεται διαφορετικά, καθώς δεν υπάρχει μία λέξη που να αντιστοιχεί πλήρως στο αγγλικό «please»