Το μυστικό της σκανδιναβικής ευγένειας: Οι λέξεις που αντικαθιστούν το «παρακαλώ»
Το μυστικό της σκανδιναβικής ευγένειας: Οι λέξεις που αντικαθιστούν το «παρακαλώ»
Στη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τη Φινλανδία, η ευγένεια εκφράζεται διαφορετικά, καθώς δεν υπάρχει μία λέξη που να αντιστοιχεί πλήρως στο αγγλικό «please»
Όταν ένας ταξιδιώτης επισκέπτεται μια ξένη χώρα, συνήθως μαθαίνει μερικές βασικές λέξεις και φράσεις: «γεια», «αντίο», «ναι», «όχι», «ευχαριστώ» και «παρακαλώ». Στις σκανδιναβικές χώρες, ωστόσο, η τελευταία λέξη δεν μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται στα αγγλικά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Δανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Φινλανδίας δεν εκφράζουν ευγένεια. Αντίθετα, χρησιμοποιούν διαφορετικές διατυπώσεις, τονισμό και κοινωνικές συμβάσεις για να δείξουν ότι απευθύνονται με σεβασμό στον συνομιλητή τους. Όπως εξηγεί ο γλωσσολόγος δρ Τζέιμς Πουτσόφσκι, ερευνητής στο Nynorsk Kultursentrum, το Νορβηγικό Μουσείο Γραπτής Κουλτούρας, η αναζήτηση μιας λέξης που να αποτελεί την ακριβή μετάφραση του «please» ίσως δεν είναι ο σωστός τρόπος για να κατανοήσει κανείς τη συγκεκριμένη γλωσσική διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Δανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Φινλανδίας δεν εκφράζουν ευγένεια. Αντίθετα, χρησιμοποιούν διαφορετικές διατυπώσεις, τονισμό και κοινωνικές συμβάσεις για να δείξουν ότι απευθύνονται με σεβασμό στον συνομιλητή τους. Όπως εξηγεί ο γλωσσολόγος δρ Τζέιμς Πουτσόφσκι, ερευνητής στο Nynorsk Kultursentrum, το Νορβηγικό Μουσείο Γραπτής Κουλτούρας, η αναζήτηση μιας λέξης που να αποτελεί την ακριβή μετάφραση του «please» ίσως δεν είναι ο σωστός τρόπος για να κατανοήσει κανείς τη συγκεκριμένη γλωσσική διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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