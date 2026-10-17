«Δεκαπλάσια από όλες τις σημερινές μαζί»: Η άγνωστη γιγαντιαία λίμνη που μπήκε στο βιβλίο Guinness (vid)

Η Paratethys αναγνωρίστηκε επισήμως ως η μεγαλύτερη λίμνη στην ιστορία της Γης, καλύπτοντας 2,8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις Άλπεις έως το Καζακστάν