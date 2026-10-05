Όποιος προλάβει: Ολόκληρο νησί στη Σκωτία πωλείται για 412.000 ευρώ – Πας μόνο με βάρκα

Μια διαφορετική ευκαιρία αγοράς έχει εμφανιστεί στη Σκωτία, καθώς ολόκληρο το νησί Hildasay, στα ανοιχτά των Shetland, διατίθεται προς πώληση για £350.000, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 412.000 ευρώ με την ισοτιμία της 5ης Οκτωβρίου 2026.Το νησί καλύπτει 267 acres, δηλαδή περίπου 1.080 στρέμματα, και βρίσκεται στα δυτικά των Shetland. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα ή τα γειτονικά νησιά. Το Hildasay διαθέτει τη δική του προβλήτα, η οποία αποτελεί το βασικό σημείο πρόσβασης στο νησί.Στο νησί υπάρχει μεγάλη ακτογραμμή, ενώ το έδαφος ανεβαίνει σταδιακά και φτάνει περίπου τα 32 μέτρα στο υψηλότερο σημείο του. Υπάρχουν επίσης δύο λίμνες γλυκού νερού, ενώ ένα παραδοσιακό bothy, ένα απλό καταφύγιο που συναντάται στη σκωτσέζικη ύπαιθρο, προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το Hildasay φιλοξενεί ακόμη διάφορα είδη πουλιών και θαλάσσια και παράκτια άγρια ζωή. Οι μεσίτες που έχουν αναλάβει την πώληση το περιγράφουν ως ένα ιδιωτικό νησί με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και ιστορία.