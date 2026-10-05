Η Κίνα μετατρέπει άνεμο και βιομάζα σε καύσιμο για πλοία: Έφυγε η πρώτη παρτίδα από εργοστάσιο

Η πρώτη παρτίδα πράσινης μεθανόλης από το έργο της Goldwind στην Εσωτερική Μογγολία αναχώρησε για τη Νότια Κορέα, ενώ η μονάδα θα φτάσει τα 1,45 εκατ. τόνους ετησίως