Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά: Ο ασυνήθιστος νόμος που εκπλήσσει τους τουρίστες
Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά: Ο ασυνήθιστος νόμος που εκπλήσσει τους τουρίστες
Η Αιθιοπία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εισαγωγή κιαλιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, απαγορεύοντας πλήρως τα μοντέλα υψηλής μεγέθυνσης
Για λόγους εθνικής ασφάλειας και αποτροπής πιθανής στρατιωτικής χρήσης ή κατασκοπείας, οι αρχές της Αιθιοπίας προχωρούν σε αυστηρή κατηγοριοποίηση των οπτικών οργάνων που εισάγονται στη χώρα.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις, ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει καθολική απαγόρευση.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις, ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει καθολική απαγόρευση.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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