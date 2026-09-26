41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να «μην κάνει τίποτα» και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο
41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να «μην κάνει τίποτα» και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο
Έναν ιδιαίτερο τρόπο βιοπορισμού έχει βρει 41χρονος Ιάπωνας, ο οποίος πληρώνεται από πελάτες αποκλειστικά και μόνο για να τους συνοδεύει, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα
Ο 41χρονος Σότζι Μοριμότο από την Ιαπωνία, έχει ακολουθήσει ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, καθώς πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτε άλλο!
«Ουσιαστικά, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή όταν απλώς ακούω μια ιστορία», εξομολογήθηκε στο CNBC.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
«Ουσιαστικά, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή όταν απλώς ακούω μια ιστορία», εξομολογήθηκε στο CNBC.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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