41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να «μην κάνει τίποτα» και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βιοπορισμού έχει βρει 41χρονος Ιάπωνας, ο οποίος πληρώνεται από πελάτες αποκλειστικά και μόνο για να τους συνοδεύει, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα