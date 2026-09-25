JonBenét Ramsey: Νέα θεωρία για τη δολοφονία του 6χρονου κοριτσιού που συγκλόνισε τις ΗΠΑ πριν από σχεδόν 30 χρόνια
JonBenét Ramsey: Νέα θεωρία για τη δολοφονία του 6χρονου κοριτσιού που συγκλόνισε τις ΗΠΑ πριν από σχεδόν 30 χρόνια
Mια διαφορετική εκδοχή για την υπόθεση της JonBenét Ramsey επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεωρία του πρώην ντετέκτιβ Steve Thomas
Η υπόθεση της JonBenét Ramsey παραμένει μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες δολοφονίες στις ΗΠΑ, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του 6χρονου κοριτσιού στο σπίτι της οικογένειάς του στο Boulder του Κολοράντο.
Ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Boulder, Steve Thomas, ο οποίος συμμετείχε επί χρόνια στην έρευνα, επαναφέρει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση μέσα από το νέο βιβλίο JonBenet: Inside the Ramsey Murder Investigation. Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει διατυπώσει ο Thomas, η μητέρα της JonBenét, Patsy Ramsey, ευθύνεται για τον θάνατό της, ενώ ο πατέρας της, John Ramsey, φέρεται να επέλεξε στη συνέχεια να προστατεύσει τη σύζυγό του. Η εκδοχή αυτή αποτελεί θεωρία του πρώην αστυνομικού και όχι δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Boulder, Steve Thomas, ο οποίος συμμετείχε επί χρόνια στην έρευνα, επαναφέρει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση μέσα από το νέο βιβλίο JonBenet: Inside the Ramsey Murder Investigation. Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει διατυπώσει ο Thomas, η μητέρα της JonBenét, Patsy Ramsey, ευθύνεται για τον θάνατό της, ενώ ο πατέρας της, John Ramsey, φέρεται να επέλεξε στη συνέχεια να προστατεύσει τη σύζυγό του. Η εκδοχή αυτή αποτελεί θεωρία του πρώην αστυνομικού και όχι δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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